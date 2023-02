Ni los arbitrajes le dan una “mano” al Lobo para salir de este momento

En el transcurso de la tarde de ayer, y luego de haber vencido a Instituto de Córdoba como local en la fecha pasada, Gimnasia se enfrentó a Barracas Central. En este encuentro, disputado por la fecha 5 de la vigente Liga Profesional, el Lobo cayó por 1 a 0 ante el Guapo como visitante, y con este resultado se ubica en el puesto 22 de la tabla de posiciones.

En el primer tiempo disputado en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, el local arrancó mejor. Por su parte, el elenco comandado por Rodolfo De Paoli tuvo su primera jugada de peligro a los tres minutos en los pies de Ricardo Centurión, que con un buen disparo de media distancia, avisó y la pelota se fue cerca del palo izquierdo. Luego, a los 15 minutos el ex futbolista de Racing y Boca tuvo otra chance más cerca del arco defendido por Tomás Durso, pero definió por arriba del travesaño y todo se mantenía empatado en cero.

Así las cosas, y luego de una mano dudosa no cobrada por Nicolás Lamolina cuando iban 17 minutos, el Guapo tendría un córner a favor que derivaría en la apertura del marcador. El centro de Iván Tapia pasaría de largo casi hasta el segundo palo, pero Nicolás Contín despejaría a medias y, sin dudarlo, Carlos Arce tomaría el rebote para darle la ventaja parcial al barraqueño por 1 a 0 con una buena volea al palo izquierdo.

Minutos después los de De Paoli llegarían al 2 a 0, pero todo sería anulado a instancias del VAR. Maximiliano Puig había ampliado la ventaja tras quedar mano a mano y capturar un rebote dado por Durso, pero la pelota dio en la mano y todo siguió igual. Sobre el final, el Lobo respondió con disparo de lejos de Ignacio Miramón, que contendría muy bien el arquero Andrés Desábato para dejar a los de Romero poder conseguir el empate.

Un segundo tiempo con polémica

En el complemento, el conjunto Mens Sana fue mejor que su rival. El Lobo, con empuje pero sin tanto juego, intentó dañar al arco de Andrés Desábato pero finalmente se volvió a La Plata con una derrota. Dicho esto, tuvo dos chances de igualar el compromiso, pero todo fue anulado para que el resultado se mantenga igual.

Cuando iban 39 minutos, Cristian Tarragona ponía el empate para el Lobo, pero previamente la pelota había rebotado en la mano de Benjamín Domínguez y Nicolás Lamolina, tras el llamado del VAR, lo anuló. Cabe destacar que la duda y la bronca del banco de suplentes Tripero vino porque Domínguez no tuvo intenciones de tocar el balón con la mano, y si bien era en la jugada previa al gol, no fue en la definición del mismo, como dice el reglamento. Como si esto fuera poco, también se le anuló un gol de cabeza a Morales por un supuesto offside que cobró el árbitro y no el juez de línea.

Una derrota que duele, pesa y cala profundo en Gimnasia. Habrá que barajar y dar de nuevo para pensar con la mente fresca de cara a lo que se viene.