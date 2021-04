El Lobo irá a la carga por un 9 y un 2 cuando finalice la Copa

Luego del clásico contra Estudiantes, la dirigencia de Gimnasia tuvo un lunes de análisis y reflexión para el futuro.



Habiendo dejado atrás la Asamblea de socios, acto que dejó algunas quejas por la forma en la que se cerró de manera virtual, la dirigencia ratificó el camino tomado con Martini y Messera, quienes seguirán al frente del equipo más allá de que el Lobo se pueda clasificar, o no, a la próxima instancia del certamen.



Si bien puertas hacia adentro se reconoce que el coronavirus y la serie de contagios masivos le jugó muy en contra al equipo que había arrancado bien la Copa de la Liga Profesional, la ausencia por tiempo indeterminado de Lucas Barrios catapulta la idea de comprar un delantero en el próximo mercado de pases.



La dirigencia reconoce que fue un gran acierto la contratación de Rodrigo Rey. Ahora, apuntará a reforzar al equipo en el mes de junio, cuando comience el receso invernal, con un marcador central para jugar al lado de Coronel y un número nueve de jerarquía y buen presente. En contrapartida, se admitió que será muy difícil retener a Víctor Ayala, quien tendría avanzada su llegada a Olimpia de Paraguay para jugar en el segundo semestre del 2021.



El otro que no seguiría sería Johan Carbonero, por quien Gimnasia debería pagar una opción de compra superior a los dos millones de dólares para quedarse con la mitad de su pase. Cifra que no estaría dispuesto a depositar el club, aunque si se abren las gestiones para negociar un nuevo préstamo buscarán retener al colombiano, quien también resultó ser un acierto dirigencial.



La idea es poder seguir apostando a la promoción de jugadores que surjan de las inferiores y llegar a consolidarlos como ocurrió con Matías Melluso, quien hoy además es el capitán del equipo.

Asimismo, se aclaró que la dupla técnica tiene contrato vigente y que no hay ninguna gestión para suponer que no sigan al frente del equipo después de junio, más allá de algunos cuestionamientos que llegaron tras una serie de partidos en los cuales al Lobo le costó mucho volver a ganar y festejar goles.



“Apuntamos a terminar el torneo de la mejor manera posible y después pensar en sumar por lo menos dos refuerzos de jerarquía en la zaga y en el ataque”, comentó ayer una calificada fuente de la dirigencia del Lobo.