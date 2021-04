Mientras el DT pelea con el coronavirus, le buscaron reemplazo

A lo largo de la historia, el fútbol argentino ha sido reconocido alrededor del mundo por la manera en la que se vive y los grandes futbolistas que surgieron de esta tierra. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, las malas decisiones dirigenciales se han llevado la mayoría de las luces y es cada vez más llamativo cómo algo que a pesar de los errores cometidos se vuelve a repetir.

Pero en esta oportunidad no es curioso un nuevo formato de torneo, ni tampoco la forma de llevar a cabo el escrutinio de una elección, sino que fue un club del ascenso el que dio la nota.



En pleno aumento de los casos de coronavirus en todo el país, el deporte no ha quedado exento del presente que atraviesa el mundo en el ámbito sanitario y. desde la Primera división hasta el ascenso, todos los días se conocen nuevos contagios. En este contexto, Eduardo Pizzo, entrenador de Sacachispas, tuvo que ser internado debido a una neumonía bilateral producto de Covid-19.

Según trascendió, el reconocido director técnico del ascenso fue atendido de urgencia cuando comenzó con complicaciones respiratorias y baja saturación de oxígeno.



Pero esto no fue todo, ya que al no encontrar cama disponible para su internación, comenzó otra odisea para él y su familia. Finalmente, y luego de varios intentos fallidos en otros centros de salud, fue trasladado hace dos días al Sanatorio Finochietto, donde se encuentra en el sector de terapia intensiva.



La insólita decisión del club y la respuesta de la gente



En horas del mediodía de ayer, se conoció la noticia de que Pizzo no estará más a cargo del equipo. Desde el Lila, publicaron un comunicado que enuncia: “Debido a la situación de público conocimiento sobre la salud de Eduardo Pizzo, quien por un tiempo indeterminado no podrá ejercer la conducción del equipo profesional, el club se ve obligado a contratar a un nuevo cuerpo técnico. Desde Sacachispas, seguiremos atentos a la salud de Eduardo acompañando a él y a su familia en todo lo que sea necesario. Le deseamos una pronta recuperación y esperamos su regreso”.



En este sentido, el hincha hizo saber su opinión y hubo comentarios en los que demostraba su enojo. En Twitter, un usuario consultó: “¿Echaron a un tipo que está internado? Todo muy legal”, y desde el club contestaron: “Eduardo no fue echado, sigue siendo empleado del club y seguirá cobrando su sueldo”.



Sin embargo, y ante esta situación de suma polémica, el cargo de Pizzo en el banco de suplentes no será ocupado por alguno de los integrantes del cuerpo técnico que estuvieron en la práctica de ayer. Finalmente, su reemplazante será Leonardo Lemos, con experiencia en Quilmes, tras haber sido interino en dos oportunidades y quedar ratificado ante la salida de Marcelo Fuentes.

Opiniones sobre la decisión de Sacachispas

Luego de que se conociera la polémica decisión del elenco de Villa Soldati, algunos referentes importantes del ascenso dieron su postura y conversaron con este multimedio. En este sentido, Ricardo Reza, ex-DT de Villa San Carlos, habló con El Clásico y sostuvo: “Desconocía de la situación, pero increíblemente el fútbol argentino ha tenido este tipo de cosas. Es evidente que no es algo muy normal. Yo no aceptaría reemplazarlo”.



Por otro lado, Pablo Vicó, actual director técnico de Brown de Adrogué, señaló: “Creo que esto es una excusa como para cortar un vínculo. Capaz que no estaban conforme por otro motivo y tomaron esa decisión. Me parece algo muy extraño, podría seguir tranquilamente la gente que trabaja con Eduardo”.



Además, el histórico técnico del ascenso explicó la situación similar que le tocó vivir y cómo se llevó a cabo y comentó: “Cuando en mi cuerpo técnico estuvimos infectados 5 de 8 integrantes, el profe tuvo que viajar con ese rol y el de técnico. Sin embargo, fue a San Juan y nos trajo la victoria”.



Finalmente, Cristian Deferrari, referente de la lista 26 que impulsa las elecciones en ATFA, explicó: “Se van a tener que atener a las consecuencias legales. Lamentablemente, en la mayoría de las veces, cuando un entrenador hace un reclamo judicial, termina siendo proscripto y difícilmente vuelva a dirigir”.