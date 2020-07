El Lobo: pago de sueldos y reunión con Diego

A cuatro meses de la suspensión de la competencia y del inicio de la cuarentena obligatoria en todo el país, la crisis económica por la pandemia del coronavirus azota a los clubes del fútbol argentino, y Gimnasia y Esgrima La Plata no esta exento. Con las puertas cerradas, la institución busca la forma de que su tesorería no se vea tan afectada ante la falta de actividad, y tanto los salarios de los planteles como de los empleados se volvieron un foco central.

En este momento, en el Lobo trabajan para encontrar la manera de terminar de abonar los sueldos de este mes, ya que a diferencia de lo que venía ocurriendo en mayo y en junio no cobró la ATP (Asistencia para el Trabajo y la Producción). Además, recibió solo el 50 por ciento de los derechos de televisación que todos los meses los clubes venían cobrando en su totalidad.

Vale recordar que el club solicitó la Asistencia para el Trabajo y la Producción que otorga el Estado nacional para volver a cumplir con el pago de los salarios, sin embargo, no fue concedida, como sí lo fue a Estudiantes de La Plata.

Este programa financia el 50% de los haberes, en este caso, para los empleados que trabajan en el club, mientras que el restante, como en varias empresas privadas, corre por cuenta de la institución.

La Comisión Directiva había calculado tener entre la ATP y los derechos de TV cerca de 19 millones de pesos disponibles para terminar de pagar sueldos y aguinaldos, y no generar un retraso con el personal del club (más de 400 personas de relación laboral directa).

Por otra parte, luego de las medidas dispuestas por el Gobierno, y siguiendo los estrictos protocolos de seguridad y sanitarios establecidos, la sede social de Gimnasia reabrió sus puertas en el día de ayer, de 9 a 14. Únicamente estará habilitado el pago de cuotas sociales y deportivas. Además, se podrá abonar la cuota de los establecimientos educativos que posee el Club, ya sea Jardín de Infantes, Escuela Primaria o Escuela Secundaria.

Respecto a lo deportivo, según pudo sabe diario Hoy, esta semana habrá un reunión entre Diego Armando Maradona y la Comisión Directiva del Lobo. En la charla que se hará vía Zoom, el tema central será los refuerzos. El DT Albiazul conoce y entiende la situación económica en la que se encuentra el club, sin embargo quiere por lo menos dos refuerzos, un delantero y un arquero, puestos en los que cree que si o si deben incorporar.

Desde la dirigencia Tripera marcan que hoy por hoy no están pensando en refuerzo, sino en cómo conseguir dinero para abonar la totalidad de los salarios, es lo que más preocupa y ocupa a los dirigentes. No obstante, saben que se acerca cada vez más la posibilidad del regreso a los entrenamientos a principios de agosto y la competencia para septiembre, por eso no dejan de lado lo deportivo.

En la tarde del lunes le ofrecieron un nuevo contrato a Horacio Tijanovich para renovar hasta 2024, el vínculo del jugador vence en junio del año que viene. Además, intentarán recomponer la relación con Víctor Ayala, quien dijo que cuando se vuelva a las prácticas, él estará trabajando con Gimnasia.