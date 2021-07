El Lobo se entrena con dudas para ir a Varela

Luego de lo que fue victoria contra Rosario Central, donde el Lobo consiguió los tres puntos además de mantener el invicto en esta Liga Profesional como así también empezar a sumar fuerte para la tabla de los promedios, el plantel no descansa y ayer tuvo una jornada de entrenamientos por la mañana y hoy por la tarde tendrá la última de cara al partido contra Defensa y Justicia.

Es una semana ajustada ya que Gimnasia jugó el sábado pasado frente a Racing, el jueves frente al Canalla y mañana lo hará contra el Halcón, que no viene en su mejor momento pero busca empezar a tomar vuelo luego de la eliminación por Copa Libertadores y necesita sumar en la tabla anual para las clasificaciones a copas del año que viene. Pensando en dicho partido, Maximiliano Coronel se retiró con una contractura en uno de sus gemelos por lo que seguramente no sea arriesgado para mañana y a esto se le suma que Germán Guiffrey todavía no está al 100%.

Al defensor entrerriano lo van a probar en la tarde de hoy y en el caso de que siga sin poder estar por el esguince de tobillo, Guillermo Fratta se volverá a meter en la zaga central y lo hará junto a Leonardo Morales que viene de convertir gol. Además de esto, las otras posibilidades de cambios son los ingresos del Pulga Rodríguez y Alexis Domínguez por Nicolás Colazo y Nicolás Contín, aunque la dupla quiere tocar lo menos posible.

Todo dependerá de cómo está el Pulga del desgarro, porque aunque respondió bien frente a Central, todavía sigue entre algodones y el cuerpo técnico no lo quiere arriesgar en el caso de que no sea sumamente necesario. Hoy por la tarde en Abasto se definirá todo, como así también la lista de concentrados que puede tener el regreso de Eric Ramírez y Lautaro Chávez para que luego del entrenamiento, los 23 jugadores queden concentrados pasando la noche juntos.

Holgado espera vuelo

Rodrigo Holgado, quien el jueves se hizo un PCR para poder viajar ayer, no consiguió vuelo y tiene todo preparado para venir al país cuando reciba la aprobación de Gimnasia respecto al viaje. El delantero argentino ya fue despedido del Audax Italiano por redes sociales y hasta resignó el 25% de su ficha para poder llegar al Lobo por tres años y medio, donde tendrá una cláusula de rescisión bastante alta.

De esta manera, Holgado busca viajar entre hoy y mañana para cumplir los 7 días de aislamiento. En el caso de que viaje en esta jornada, llegaría con lo justo para el próximo domingo donde el Tripero va a jugar con Atlético Tucumán en el Bosque.