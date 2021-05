¿El Lobo suma su primer refuerzo?

Marcelo Weigandt llegó a Gimnasia luego del parate de la pandemia del año pasado y enseguida se ganó el corazón de todos los Triperos, como así también llamó la atención en el fútbol argentino con las actuaciones que tuvo hasta el momento en el equipo Albiazul. Es que tuvo participación en Boca Juniors cuando Alfaro estuvo al mando en 2019 pero por diferentes cuestiones luego fue perdiendo el lugar y aquí en La Plata es donde está dando sus primeros pasos firmes en Primera división.



Por eso mismo, desde que comenzó a jugar en el Lobo sumado a los problemas que tiene el equipo de Miguel Ángel Russo en el lateral derecho, con pobres participaciones de los actuales defensores y a la vez problemas contractuales con dichos jugadores, hacía pensar que tal vez el exjugador y DT de Estudiantes pida usar la cláusula de repesca que tiene el equipo de La Boca para que el Chelo vuelva seis meses antes.



A pesar de que el equipo azul y oro todavía no está metido al 100% en el mercado de pases porque está en competencia, la idea principal del Consejo de Fútbol sería ir a buscar uno o dos laterales por la derecha y de esta manera, Weigandt podría cumplir en tiempo y forma su préstamo en el Tripero que finaliza en diciembre de este año.



Teniendo en cuenta el corto plantel que tiene el Lobo, sumado a otras posibles bajas y que deberá ir a buscar refuerzos sí o sí en otros puestos, la continuidad del Chelo en Gimnasia significaría un problema de cabeza menos para Leandro Martini y Mariano Messera, que esta semana ya comenzaron a trabajar arduamente en el mercado de pases.



Además de esto, podría mantener por lo menos la base de la defensa con Rodrigo Rey en el arco, Weigandt por la derecha, en la zaga central con Leonardo Morales, Maximiliano Coronel, Germán Guiffrey y un refuerzo que está buscando la dupla, mientras que por el lateral izquierdo está Matías Melluso.

Ayala estará en Abasto



A pesar de que no hay acuerdo y desde la dirigencia del Lobo no están tan convencidos de renovarle el vínculo a Víctor Ayala, el paraguayo estaría presente el 7 de junio en Estancia Chica para comenzar la pretemporada al mando de Leandro Martini y Mariano Messera, quienes han pedido explícitamente que el mediocampista siga en el club.



Actualmente, el ex-Lanús se encuentra en su país natal desde hace algunos días y podría empezar a escuchar diferentes ofertas.

¿Qué pasará con Alemán?

A Brahian Alemán le queda un año de contrato en Gimnasia pero en el caso de que llegue una oferta en este mercado de pases, tanto el jugador como la dirigencia no verían con malos ojos una posible salida al exterior. La relación entre la CD y el uruguayo no es la mejor y a este triángulo también se podría sumar la dupla técnica conformada por Leandro Martini y Mariano Messera.



Por eso mismo, en las próximas semanas, dependiendo lo que llegue a las oficinas de calle 4, se podría analizar la partida del número 10. En el último tiempo, había comenzado a sonar el nombre en Alianza Lima y el propio mediocampista también admitió las ganas de jugar en Peñarol.

Vuelve a sonar un viejo conocido

En las últimas horas, el nombre de Rodrigo Salinas comenzó a tomar fuerza en el mundo de Gimnasia. El delantero, ex Villa San Carlos, también había sonado en el último mercado de pases pero la dupla prefirió otros nombres que no terminaron llegando, además de que el jugador tenía contrato en Deportes La Serena de Chile y el vínculo terminó luego de que comenzó el torneo argentino.



Por eso mismo, ahora que sigue con el pase en su poder, es uno de los nombres apuntados a pesar de que todavía no hay negociaciones concretas.