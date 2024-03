El Lobo sumó otra baja para el domingo

De a poco va llegando el día donde Gimnasia retomará las acciones en la Copa de la Liga y que serán vitales para ver si consigue el difícil objetivo de quedar entre los primeros cuatro de la Zona A ya que debe sumar los 9 puntos que quedan y además esperar algunos resultados ajenos. En ese contexto, la primera prueba es el domingo a las 16:30 contra Deportivo Riestra en el Juan Carmelo Zerillo y para eso se encuentran trabajando desde hace dos semanas tanto cuerpo técnico como jugadores por el parate de la Fecha FIFA.

Sin embargo, en este inicio de semana que venía siendo muy tranquilo para el Lobo, Leonardo Carol Madelón sumó otra baja inesperada y que no llegaría al encuentro contra el Malevo. Esto sucede porque Matías Abaldo no está pasando un buen momento personal desde hace algunas semanas y por estas cuestiones, fue licenciado para regresar unos días a su Uruguay natal a la espera de la resolución de este tema. De esta manera no llegaría al encuentro de este fin de semana por lo que el DT definirá en la práctica de fútbol quién será el reemplazante.

Vale recordar que Madelón ya tiene el cambio obligado por lesión de Ivo Mammini y Eric Ramírez es el que tiene todas las fichas para reemplazar al delantero mientras que Lucas Castro entraría por Rodrigo Saravia. Sin embargo, el uruguayo está recuperándose de su desgarro y a pesar de que todavía no tiene los días para el alta médica, este parate podría haber beneficiado esta recuperación y busca mantenerse en el equipo. Por lo que si es probado y está en condiciones, podría continuar en el equipo pero por Abaldo para hacer la banda derecha.

En el caso de que no llegue Saravia, entre Matías Ramírez o Lautaro Chávez podría estar el reemplazante mientras que la otra opción es el cambio de banda de Benjamín Domínguez para que Nicolás Colazo sea el volante por izquierda y el que ingrese al lateral sea Federico Milo. Con todas estas dudas que empiezan a surgir de último momento, el Lobo buscará definir esta vacante para conformar el 11 inicial.

Fue operado con éxito Mammini

En la mañana de ayer, Ivo Mammini fue operado con éxito tras la ruptura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda y ahora comenzará su etapa de recuperación. Así lo comentó el propio delantero en sus redes sociales luego de la intervención quirúrgica y afirmando que se dio todo dentro de lo planeado, sumado a que ya piensa en lo que serán estos meses de trabajo antes de regresar al verde césped.

La Reserva albiazul volvió al triunfo

En la tarde de ayer, la Reserva de Gimnasia visitó a sus pares de Deportivo Riestra en el predio La Candela donde los Albiazules ganaron por 2-1 con un doblet de Mauro Dávila para cosechar su segundo triunfo en el torneo. En la fecha 6, el Lobo volvió a los tres puntos para llegar entonado antes del clásico contra Estudiantes el próximo jueves 4 en el Country Club de City Bell.

Luego de un primer tiempo con chances para los dos pero que ninguno pudo aprovechar para abrir el marcador, en el inicio del complemento llegó toda la acción. A los 54 minutos Riestra se puso arriba en el tanteador tras una buena jugada preparada pero la alegría no duró mucho porque a los 56 empató Dávila empujando la pelota después de unos rebotes en el área y 59 el 9 llegó por el segundo palo para poner el 2-1. Con esa ventaja, los de Lucas Lobos supieron manejar el resultado y así se trajo tres puntos vitales.