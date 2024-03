Un cumpleaños especial para el refuerzo de Estudiantes

Tiago Palacios, el argentino-uruguayo con pasado en Platense, Montevideo City Torque de Uruguay y actual futbolista de Estudiantes de La Plata, con quien firmó este año por cuatro temporadas más y por quien el Pincha desembolsó 2.770.000 dólares por el 80% del pase, está cumpliendo años en la jornada de hoy en un momento muy especial para él. El volante ofensivo de festeja su cumpleaños número 23 en medio de algunas semanas revolucionadas por el episodio dramático que vivió su compañero de equipo, Javier Altamirano, con quien peleaba el puesto en el once inicial de Eduardo Domínguez. Por eso, con la ausencia del mediocampista chileno, el técnico lo elegiría como el reemplazante en la mitad de la cancha para conformar el equipo de cara al encuentro de mañana frente a Defensa y Justicia por la decimosegunda fecha de la Copa de la Liga profesional.

El elenco albirrojo visita al Halcón en el estadio Norberto Tomaghello de Varela, en lo que será un partido clave para acercarse a la clasificación a los cuartos de final del certamen doméstico. En ese marco, Domínguez buscará definir el equipo hoy por la mañana en el Country Club de City Bell.

El cumpleañero, Tiago Palacios, aún no pudo demostrar todo lo que sí demostró en Uruguay y el Calamar. Jugó dos temporadas en Torque, donde anotó 16 goles, sumando destacadas actuaciones que lo llevaron al seleccionado uruguayo, en el que estuvo primero como sparring de la

Selección absoluta de Marcelo Bielsa y luego en el núcleo definitivo de la la selección Sub-23 que jugó el Preolímpico. Allí Palacios jugó los cuatro encuentros como titular. Si bien aún no logró ganarse un lugar en la mayor, el volante ofensivo decidió llegar a Estudiantes para tener mayor visibilidad y competencia que le de mayores oportunidades de ser convocado por el Loco. Ahora, y de no mediar imponderables en la práctica de hoy, Palacios sería titular en el once de mañana.

Una gran chance para dar el golpe sobre la mesa y adueñarse del puesto de cara a los partidos que se le vienen al equipo. Con la triple competencia, Copa de la Liga, Libertadores y Copa Argentina, el entrenador tendrá que rotar y administrar las energías, y allí es donde podrían aparecer variantes y posibilidades para pelear por un lugar en el once ideal.

El resto parecería estar más claro con: Matías Mansilla en el arco, los laterales Eros Mancuso y Eric Meza, la dupla de centrales con Zaid Romero y Federico Fernández, el medio con Enzo Pérez, Santiago Ascacibar, José Sosa y ahora Palacios como enlace, mientras que en la delantera se mantienen Edwuin Cetré y Javier Correa.