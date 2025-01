El Lobo tacha al delantero apuntado en este mercado de pases

A horas de que comience la pretemporada 2025 para el Lobo durante este fin de semana, el mercado de pases del fútbol argentino se sigue moviendo y el elenco albiazul recibió una mala noticia para despedir el año 2024. Esto sucede porque el delantero Rubén Bentancourt terminó inclinándose por Argentinos Juniors y el uruguayo vendrá al fútbol argentino pero para jugar con el Bicho de La Paternal.

Gimnasia lo había sondeado al exatacante de Nacional que quedaba con el pase en su poder tras su estadía en el Bolso ya que no representaba una gran erogación de dinero, salvo arreglar el sueldo, sumado a que Marcelo Méndez lo conocía bien del fútbol uruguayo y apoyó la llegada de este delantero para que compita en el puesto junto a Rodrigo Castillo.

Pero finalmente esto no será así porque Bentancourt eligió a Argentinos y de esta manera el Tripero deberá buscar otras opciones. Además de esto, hay un detalle no menor y es que hasta el momento no hubo acuerdo económico con Ivo Mammini y Pablo De Blasis, por lo que es probable que los jugadores no estén presentes en el inicio de la pretemporada.

Las charlas con los dos jugadores vienen siendo positivas en los últimos días pero no sucedió el acuerdo total y por eso no mismo, no se puede garantizar de que los futbolistas firmen su renovación antes de comenzar los entrenamientos. El que sí lo hará será Lucas Castro para continuar dos años más como jugador de Gimnasia.

Por último en cuanto al mercado de pases, la Secretaría Técnica del Mens Sana espera respuestas a la brevedad por la oferta de contrato hecha al arquero Luis Ingolotti que quedó libre de Central Córdoba y a que Boca se decida con el futuro de Renzo Giampaoli tras hacer una oferta por un préstamo con opción de compra. Los dos jugadores tienen tanto la oferta del Lobo como así también de otros posibles destinos. En el puesto de lateral izquierdo sigue estando complicada la llegada de un refuerzo a la brevedad, por lo que por ahora la única cara nueva será Gastón Suso que firmará por dos años.