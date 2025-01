El puntapié inicial del año 2025 lo da el Teatro del Turf con 11 cotejos

POR GALOPÓN

Se rompe el fuego de la actividad hípica 2025, que abre sus puertas el Teatro del Turf del Barrio Hipódromo, para ofrecer un interesante programa de 11 carreras, entre las 15 y las 20. El momento culminante de la reunión es la disputa del tradicional Especial Apertura ( 1.000 mts.), donde –entre varias aspirantes- vamos a confiar en Reina de Picas que viene de debutar en Palermo no como se esperaba, pero en la defensora del stud “Tinta Roja” insiste Leandrinho Goncalves con lo cual vamos a confiar en dicha potranca. Tiene la ventaja sobre la debutante The Great Fiore que ya sabe lo que es correr en público.

Carrera reservada para potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2022, que no hayan ganado, con un peso de 55 kilos, el buen número de 12 ejemplares bregarán por los $4.230.000 de recompensa que le espera a la ganadora. Como dijimos, el voto de esta página lo defenderá Reina de Picas que se estrenó el pasado 13 de diciembre en la recta de Palermo no respondiendo a las expectativas. Viene a la pista donde entrena y en su entorno confían en su recuperación. Por su parte, The Great Fiore se estrena con bombos y platillos, dispuesta a dejar bien en alto el prestigio del stud-haras “Firmamento”. Mucho cuidado con Italian Bomb y sobre todo con Lali Dream, que ya mostró las uñas.

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 7 – 8 – 3

2da.) 1 – 4 – 3

3ra.) 2 – 3 - 8

4ta.) 1 – 4 – 11

5ta.) 7 – 10 – 3

6ta.) 8 – 6 – 4

7ma.) 1 – 6 – 2

8va.) 1 – 10 – 7

9na.) 8 – 13 - 1 - 3

10a.) 1 – 9 – 3

11a.) 13 – 8 – 5 – 1