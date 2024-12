El Dibu Martínez se lució en el empate del Aston Villa

En un enfrentamiento vibrante que se mantuvo en un ritmo frenético, Aston Villa y Brighton empataron 2 a 2 en el estadio Villa Park, por la 19 jornada de la Premier League. A pesar de que Emiliano Martínez tuvo poco que hacer en los dos goles que recibió, se destacó por una atajada clave cuando su equipo estaba en desventaja.

El empate no le sentó bien a ninguno de los dos equipos, ya que se quedaron a las puertas de los puestos de clasificación a competencias europeas. Aston Villa quedó noveno con 29 unidades, mismas que el Fulham y a dos del Manchester City, que tiene 31. Por su parte, el Brighton se ubica décimo con 27 puntos.

El Dibu Martínez volverá a tener actividad el sábado 4 de enero, cuando tenga que recibir en su casa al Leicester City de Facundo Buonanotte desde las 12:00 horas. El mismo día, pero a partir de las 14:30, las Gaviotas recibirán al Arsenal.

Por otro lado, otra imprevista derrota de Chelsea, que en cuatro días frenó la positiva dinámica que traía y se vio imposibilitado de saltar al segundo puesto de la Premier League. Tras el revés frente a Fulham, este lunes lo sorprendió el ascendido Ipswich Town, que aun con el 2-0 de local sigue en ubicación de descenso. Un último partido de 2024 para Enzo Fernández que no estuvo a tono con lo que fueron sus dos meses anteriores, período en el que se asentó como titular y tuvo rendimientos muy satisfactorios.

En otro cotejo de la 19a fecha, la última de la primera rueda, Manchester United sigue sin encontrar el rumbo con el entrenador portugués Ruben Amorim, que asumió hace poco más de un mes y tiene un saldo negativo en once cotejos. Newcastle se impuso 2-0 en Old Trafford, donde Manchester United no caía en tres cotejos consecutivos desde 1979, cuando todavía no se había creado la Premier League.