¿El Lobo va por más retornos?

Estos días serán claves para el Lobo porque se dará la reunión entre Leonardo Carol Madelón y la dirigencia en Estancia Chica para diagramar lo que será el 2024 con el armado de la pretemporada, del plantel respecto a las renovaciones o salidas como así también a las posibles caras nuevas. Esto se debe a que el actual CT quiere incorporar para potenciar lo que tiene y apuntar más alto después de lo que fue el 2023 flojo desde lo futbolístico para el plantel albiazul.

Con estas charlas pendientes para hacer oficial la confirmación de que Madelón seguirá al frente de Gimnasia, ya que las dos partes buscan esto, volvió a sonar el nombre de un viejo conocido y que ya desde hace varios meses es un anhelo para la Secretaría Técnica. Se trata nada más ni nada menos que de Milton Casco, quien podría no continuar en River y por eso en Abasto se ilusionan con el regreso del lateral sumado a que tuvo a Madelón en sus inicios aquí en el Bosque.

Ante la posibilidad de la no continuidad en el Millonario, en el Tripero hay contactos desde hace tiempo con esta dirigencia (mediante el gerente Marcelo Gauna) y este plus del entrenador que lo hizo debutar podría enderezar la balanza. Sin embargo, Casco no tiene pensado nada respecto a su futuro hasta que tenga la decisión final de Martín Demichelis ya que al defensor de 35 años le queda contrato hasta diciembre del 2025.

En ese sentido, el entrerriano nunca ha hablado de Gimnasia desde que se fue en la temporada 2011-2012 y menos mencionó un regreso pero tampoco lo ha hecho con Newell’s ni ha tenido muchas entrevistas desde que juega en River, aunque siempre tuvo un gran recuerdo del Mens Sana y la Ciudad. Tan es así que vive en las afueras de La Plata y fue visto muchas veces en el Bosquecito por los simpatizantes albiazules debido a que uno de sus hijos juega allí.

De esta manera, habrá que ver qué depara el futuro de River en la Copa de la Liga y cuando Demichelis comience a planear el 2024, pero desde el Lobo tienen una pequeña luz de esperanza para tener un regreso muy importante. Caso contrario es el de Nacho Fernández, quien a pesar de tener el deseo de retirarse en el club, hace tan solo un año los de Núñez lo repatriaron del Atlético Mineiro a cambio de 3.000.000 de dólares y no se desprenderá fácil por esta cuestión económica, sumado a que es tenido en cuenta por el técnico albirrojo.