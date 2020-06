El “maestro” Fernández: Nacho dio una charla para técnicos y juveniles de River

El exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Nacho Fernández, brindó una conferencia por Zoom a entrenadores y mediocampistas de todas las divisiones inferiores del Millonario, en la que contó detalles de los comienzos de su carrera y aportó varios consejos.

El volante de River expresó: “Al principio me tocó cambiar de equipos y no tener mucha continuidad. Pero nunca dejé de creer en mí y de trabajar fuerte para poder conseguir cosas. Muchas veces uno no quiere cambiar de club, y es entendible, pero si no te llega la oportunidad a veces hay que tomar una decisión para empezar a mostrarse. Yo siempre demostré que quería jugar, pero si además de eso no trabajás duro o no entrenás bien, a la larga tampoco jugás”.

“Cuando sos chico, lógicamente querés tener contacto con la pelota, meter goles, pero lo importante es aprender a jugar en equipo, no querer sobresalir. Eso te va a hacer destacarte y es lo que te va a llevar a jugar en primera”.

Por último, el exfutbolista del Lobo aconsejó: “Hay que tener sacrificio más allá de ser un buen jugador, eso ayuda al equipo”.