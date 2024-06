El mercado se empieza a encender en Estudiantes

Luego de 30 partidos disputados en los primeros seis meses del año, el plantel profesional de Estudiantes de La Plata atraviesa unos buenos días de descanso, hasta el próximo 1° de julio, momento donde jugadores, cuerpo técnico y estructura de fútbol se van a reencontrar en las instalaciones del predio Mariano Mangano de City Bell.

Con un título bajo el brazo, el bicampeonato de nuestro fútbol, ahora la misión de Eduardo Domínguez, Marcos Angeleri y los restos de los hombres del Departamento de Fútbol es tratar de armar un plantel competitivo pensando en la segunda parte del año, aunque también en el horizonte entra la Copa Libertadores 2025 y la necesidad de hacer un buen mercado ahora, ya que es el libro de pases más fuerte este de invierno.

No obstante, el Pincha en enero desembolsó una cifra cercana a los 10 millones de dólares para sumar futbolistas, por lo que no se esperan erogaciones de dinero muy altas, a no ser que surja una posibilidad muy buena en la mesa.

Lo concreto es que el León ahora trabaja en la posibilidad de sumar al defensor central de Liga de Quito, Facundo Rodríguez, que está cerca de acordar su arribo a Estudiantes, en una operación que le dejaría al elenco albirrojo el 60% de la ficha, algo parecido a lo que sucedió hace tiempo con Zaid Romero.

Otra negociación que aparece en este lapso de la ventana de transferencias es la propuesta que hizo San Lorenzo de Almagro por Mauro Méndez, que incluye al volante ofensivo Agustín Martegani, una buena opción para el Pincha, que necesita más variantes en el frente de ataque.

De 24 años, Martegani viene de sumar poco rodaje en el Salernitana de Italia, pero es un futbolista a recuperar, por lo que podría ser una opción interesante para el Barba.

Habrá que esperar, pero lo concreto es que Estudiantes va moviendo fichas y necesita también buscar opciones para el lateral izquierdo, donde Gastón Benedetti como tampoco Nicolás Fernández son valores justos para dicha posición, aunque por el momento no hay muchos apellidos potables.

Los pibes de Schunke tienen una nueva cita

El selectivo de Estudiantes de La Plata tendrá este lunes por la tarde, feriado en nuestro país, una gran oportunidad para seguir en camino por el sueño del título en la Copa Proyección.

El equipo comandado por Jonathan Schunke recibirá en el estadio Jorge Luis Hirschi a Newell’s de Rosario, a partir de las 18.00, con la posibilidad de que los socios se ubiquen en la popular de calle 55.

Luego de la gran victoria en octavos de final con Argentinos Juniors en Uno, la Reserva buscará esta tarde abrochar el pase a semifinales, enfrentando a un rival complicado, ya que la Lepra en la etapa regular lo venció en un duelo disputado en suelo rosarino.

Así las cosas, será un día muy especial para los juveniles del Vikingo, con un equipo que iniciaría en principio con Zozaya; Gómez, Dall'Aglio, Vázquez, Pereyra; Atum, Amondarain, Benedetti; Pérez, Contrera y Tobio Burgos.

El femenino goleó en City Bell

El equipo femenino de Estudiantes logró un gran resultado frente al Deportivo Armenio, al aplastarlo por 8-0. Liliana Flores con un póker de goles, Camila Gomensoro, Érika Pérez, Cleonice Santos y Noel Gervasoni fueron las goleadoras de la tarde en el predio Mariano Mangano.

Fue un partido sin equivalencias, que le permitió a las dirigidas técnicamente por Roxana Vallejos llegar a las cinco victorias de forma consecutiva, en un momento muy positivo y un conjunto albirrojo plantado para ser protagonista por el ascenso a Primera.

La producción realizada fue brillante y la victoria fue justificada. Ahora, habrá que pensar en la continuidad del campeonato.