Eriksen, de haber estado al borde de la muerte al debut con gol

La imagen de Christian Eriksen desplomándose en el partido que Dinamarca y Finlandia estaban jugando en la Eurocopa 2020 (disputada en 2021 por la pandemia) quedará por siempre en el recuerdo de los futboleros, y los no tan, por el dramático momento que se vivió aquel sábado en Copenhague, donde afortunadamente el rápido accionar de los médicos le permitió a Eriksen no solo seguir viviendo, sino poder volver a jugar al fútbol. Y en una hermosa revancha del deporte y la vida, el 10 volvió a jugar un partido de Eurocopa y marcó el gol en el empate de Dinamarca, en el debut ante Eslovenia.

“Recuerdo que la pelota me golpeó. Siento que estoy devolviéndola con la espinilla y a la vez un calambre en la pantorrilla. Y entonces, me voy. Cuando me desperté, fue como estar muy distante. No fue como un sueño. No recordaba nada. En los sueños uno suele recordar pequeñas partes. En este caso, no. Tuve que luchar con mi respiración. Luego, en silencio, empiezo a ver gente. Todos los médicos a mi alrededor”, contó Eriksen tiempo después de aquella fatídica tarde.

Y de aquella última imagen que dejó en un partido de Eurocopa, con 29 años, Eriksen, hoy con 32, volvió a disputar el torneo más importante de selecciones europeas ni más ni menos que con un gol: a los 16 minutos de juego, puso el 1-0 de Dinamarca ante Eslovenia, en uno de los tantos más especiales que sin dudas tendrá este torneo.

Lamentablemente para él y su Selección, el resultado no fue el esperado porque los eslovenos terminaron consiguiendo el 1-1, pero más allá de lo que diga el marcador final y la tabla de posiciones, el de Eriksen fue un triunfo de la vida.