El mercado Tripero atento al desenlace de la novela de Zárate

Esta tarde, el atacante paraguayo Ramón Sosa Acosta se convertirá en el cuarto refuerzo de Gimnasia en lo que va de 2022. El ex-Olimpia llega al Lobo despertando ilusiones de propios y extraños; y con una fuerte inversión por parte del club, que compra el 50% de su pase en 1.300.000 dólares, convirtiéndose –considerando el contexto inflacionario– en la mayor compra del club en la historia.

Pero la llegada de Ramón no sería la última. La novela que desveló a los hinchas triperos aún no llega a su fin. Mauro Zárate no bajó el pulgar y podría convertirse en el quinto refuerzo tripero, que, de darse, rompería el mercado definitivamente.

El ex-Boca y Vélez, entre tantos clubes, ya sabe que su destino no estará en Cerro Porteño de Paraguay, quien realizó una enorme inversión para adquirir al delantero boliviano Marcelo Moreno Martins. A su vez, el Salernitana de Italia nunca ofertó por él, y el mercado europeo está en proceso de cierre. Por eso, las opciones del prestigioso atacante siguen cayendo y hoy por hoy solo tiene dos alternativas.

Una es aceptar la oferta que le realizó Gimnasia, la cual es muy generosa y en el país no ha recibido otra igual. Otra es quedarse en Brasil y renegociar con el América –hasta ahora último club-. Lo concreto es que su destino aún no está resuelto; pero el deseo de su familia continúa siendo el de volver a Argentina, por lo que se rumorea que el entorno presiona para que firme con el Lobo.

Hay una sola cosa que está clara: si vuelve al país será para jugar en Gimnasia. Por su parte, desde Calle 4 le negaron rotundamente a este medio que la operación tenga como fecha límite la jornada de hoy. Por este motivo, no desestiman que la operación se termine haciendo.

Vale destacar que Néstor Gorosito ya no se desespera por su llegada y, en cuanto a la ofensiva, se siente satisfecho con las llegadas de Cristian Tarragona y Ramón Acosta. Por supuesto que quiere contar con Zárate, pero dejó en claro que no pondrá el grito en el cielo si el talentoso atacante no firma con el Lobo. Por esa razón, Gimnasia no se baja de las negociaciones y espera concretarlas, pero no subirá los números de la última contraoferta realizada.

Tarragona y la ilusión goleadora

Cristian Tarragona llegó proveniente de Vélez para convertirse en el centrodelantero titular del equipo de Gorosito. El atacante será titular y firmó contrato por un año.

Cardozo, ¿llegó para quedarse?

Agustín Cardozo llegó de Tigre, pedido expresamente por Gorosito, a pelear un lugar en el equipo con Cecchini e Insaurralde. Pero convenció y hasta sorprendió a lo largo de la pretemporada, así que todo indica que será titular.

Piris, alternativa para el fondo

El defensor central uruguayo Oscar Piris fue el primero en llegar y se sumó como alternativa a Morales y Fratta. Convirtió un gol en el amistoso jugado en Mar del Plata frente a Aldosivi.

La Reserva se mide ante Quilmes

Se viene una mañana de miércoles movida en Estancia Chica. Para empezar, mañana el equipo que dirige Néstor Gorosito tendrá un nuevo entrenamiento de pretemporada, el cual, una vez finalizado, dará lugar a la presentación de Ramón Sosa Acosta en conferencia de prensa como el cuarto refuerzo tripero en lo que va del mercado de pases.

Pero luego, probablemente en la cancha número 2 del predio de Abasto, habrá acción. Ya que la reserva conducida técnicamente por Sebastián Ariel “Chirola” Romero tendrá una importante prueba cuando se mida de manera amistosa frente a Quilmes, en el que será el segundo amistoso de preparación del selectivo tripero.

Cabe recordar que el pasado sábado ya se probaron frente a Villa San Carlos, en un encuentro que culminó 2 a 2 y que como nota de color tuvo un nuevo golazo de Lucas Licht, en esta ocasión con los colores del equipo de Berisso. Es por ello que los pibes de Chirola continuarán preparándose, pero esta vez ante un equipo de Primera Nacional.