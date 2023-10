El Millonario regresa con una sonrisa y molestias

Hoy por la mañana el plantel de River Plate volverá a los entrenamientos en el River Camp después de dos días libres. Con una sonrisa de oreja a oreja por el triunfo en el Superclásico el domingo por la tarde en la Bombonera, el Millonario ahora quieren empezar a pelear fuerte en la Zona A de la Copa de la Liga y encima el fin de semana tendrá un duelo importante contra Talleres en el Más Monumental con dos equipos que están en la parte alta de la tabla.

Sin embargo, Martín Demichelis ahora deberá seguir de cerca a dos futbolistas como Ignacio Fernández y Enzo Pérez. Los dos mediocampistas terminaron el partido contra Boca con algunas molestias y aunque no sería nada preocupante o para no ser tenidos en cuenta contra la T, se analizará esta mañana como están con la intención de que no aumente el dolor en la pierna izquierda de los dos futbolistas.

Además esto será importante para Demichelis porque a priori, la idea del entrenador Millonario es repetir el equipo que viene de ganar en el estadio J. Armando y así Micho quiere que los dos experimentados lleguen en óptimas condiciones frente al Matador. Luego el resto de los jugadores están todos a disposición y hoy estarán entrenando a la par en el predio albirrojo.