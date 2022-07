El Monza de Berlusconi va por todo y busca contratar a Icardi y Dybala

El club Monza, recién ascendido a la Serie A, inició contactos con los argentinos Mauro Icardi y Paulo Dybala con el objetivo de reforzar el plantel con vistas a la próxima temporada, publica hoy la prensa deportiva de Italia.

"El Monza quiere jugar en grande y contacta a los argentinos Icardi y Dybala", señala el diario Tuttosport y alude a la necesidad del club ascendido de "reforzar su plantel".

Icardi ya no forma parte de los planes del Paris Saint Germain y "busca una solución que le permita mantener el sueldo de 10 millones de euros netos", aunque de momento "no hay demasiados interesados en su contratación y él es el primero en saberlo", publica el diario. En cuanto a Dybala, que quedó en libertad de acción al no renovar con la Juventus, se trata del "gran sueño" del Monza, aunque el futuro del cordobés seguramente sea Inter de Milán.

Tras el reciente ascenso a fines de mayo, Berlusconi afirmó: "El Monza nunca había llegado a la Serie A y siempre la mereció. Por fin tiene un gran equipo y... ¿quieren saberlo? Queremos ganar el Scudetto e ir la Champions".