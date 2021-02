El nombre de Sarah Thomas quedará grabado por siempre en la historia

Las mujeres continúan haciendo historia en el mundo del deporte. Consiguiendo cada vez más espacio y reconocimiento, tras décadas de lucha, en esta ocasión la encargada de seguir pisando fuerte fue Sarah Thomas. A sus 47 años, se convirtió en la primera jueza del Súper Bowl, uno de los eventos más vistos a nivel mundial que reúne cada año a los finalistas del fútbol americano. Pero el caso de Thomas no fue el único que se vio durante el fin de semana deportivo.



En este sentido, otro caso resonante fue el de Mariana de Almeida, árbitra argentina que dirigió un partido del Mundial de Clubes y estuvo acompañada por dos colegas brasileñas, siendo también la primera ocasión en la que esta competición tiene una terna arbitral integrada solo por mujeres.



Por su parte, la norteamericana se destacó como jueza de downs en el Raymond James Stadium, lo que fue un gran envión en su carrera que comenzó en 2015 en la NFL. En una entrevista previa a la final, Thomas reconoció: “Nunca me propuse ser la primera en ninguna de estas cosas. Es increíble, me siento honrada de ser parte del Súper Bowl de este año”.



Además, el flamante campeón Tampa Bay Buccaneers (que derrotó a Kansas City Chiefs) contó con la presencia de Lori Locust y Maral Javadifar, dos mujeres que se destacan como asistentes del equipo de Florida. Javadifar, especialista en fuerza y acondicionamiento, declaró: “Me siento extremadamente bendecida de tener esta oportunidad. Espero que llegue el día en el que no sea noticioso que una mujer llegue a trabajar en la liga profesional o en el Súper Bowl”.



Un paso más en la historia para las mujeres, que buscan seguir derribando barreras ante los obsoletos prejuicios que se siguen viviendo. Los apellidos quedarán para siempre grabados en la historia y son el reflejo de una lucha que comenzó hace rato y seguirá dando que hablar, buscando mayor equidad dentro y fuera de cada disciplina.