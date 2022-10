El organizador del mundial en Qatar, Nasser Al Khater, habló sobre las criticas a su país

Con el mundial de fútbol en Qatar cada vez más cerca, la polémica que rodea a la nación musulmana no deja de llegar. La politización del torneo, los borrachos y los derechos de los trabajadores que adaptaron el país para el certamen fueron los principales temas de los que habló el organizador del evento, Nasser Al Khater.

En una entrevista a Sky News, Al Khater se expresó en contra de como los medios de comunicación hablan de su país, puntualmente sobre el tema de los trabajadores migrantes. No es primicia el estado deplorable de las leyes laborales en Qatar, los muertos en la construcción y la falta de indemnización a los obreros despedidos.

"Muchas personas que hablan sobre este tema del bienestar de los trabajadores... no son expertos en la industria. Y no son expertos en lo que hablan", declaró. "Y siento que se sienten obligados, que necesitan hablar. Creo que realmente necesitan leer y educarse un poco más sobre lo que está sucediendo sobre el terreno en Qatar", agregó. El directivo de la organización del mundial dejó marcado que sólo quiere que se hable de fútbol, que no se mezcle el deporte con otros temas.

"Este es un torneo deportivo al que la gente quiere venir y disfrutar. Convertirlo en una plataforma de declaraciones políticas no creo que sea adecuado para el deporte", anunció Al Khater.

El directivo también aseguró que "siempre y cuando no hagas nada que perjudique a otras personas, si no estás destruyendo la propiedad pública, siempre y cuando te comportes de una manera que no sea dañina, entonces todos son bienvenidos y tú no tienes nada de qué preocuparte".

Las banderas de la comunidad LGBTIQ+ serán permitidas, pero la FIFA aún esta discutiendo si aprobar o no que Harry Kane, capitán de la selección inglesa, y Gareth Bale, capitán del seleccionado galés, porten brazaletes arco iris.

Pero así como Khater dijo que los medios de comunicación no son expertos en los temas con los que critican a Qatar, esta nación no es experta en lidiar con la libre expresión o la celebración que trae de la mano un partido de fútbol, ni hablar de un mundial.

Es por eso que designarán zonas especiales para que los fanáticos alcoholizados "se mantengan a salvo y no sean dañinos para nadie más" mientras esperan a que se les valla el efecto. También indicó que se han ampliado los lugares donde conseguir bebidas alcohólicas alrededor de los estadios y hoteles.