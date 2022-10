Lionel Messi confirmó que Qatar 2022 será su último mundial

Lionel Messi brindó una conferencia exclusiva y entre tantas temáticas, afirmó que Qatar 2022 será su último Mundial. El Diez dijo que el seleccionado argentino no es el "máximo favorito" de la competencia porque hay equipos que se encuentran "por encima".

El capitán de la "Albiceleste" mencionó que su equipo "es candidato siempre" en una Copa del Mundo aunque pidió que se bajen los decibeles porque cuando empiece a rodar la pelota "todo puede pasar".

"Hay un poco de ansiedad y nervios al mismo tiempo. Es el último, seguramente, y también por cómo nos va a ir. Llegamos en un buen momento, con un grupo muy armado y muy fuerte, pero en un Mundial puede pasar de todo", contó en una entrevista íntima en su casa de París.

"No somos los máximos favoritos, hay selecciones que llegan por encima de nosotros", aceptó Messi en la nota que se publicó en la plataforma Star+.

Acerca de los días que faltan para Qatar 2022 dijo:"Por un lado, no veo la hora de que llegue y por otro lado está el 'cagazo' de querer que nos vaya bien. Llegamos en un buen momento"

Sobre Lionel Scaloni mencionó que: "Es una persona muy cercana, habla muchísimo con el jugador, intenta estar siempre para lo que sea y vive el fútbol muchísimo. Trabaja por y para el fútbol".

Destacó su presente en la selección y dijo que "es uno más en este grupo". En su recuerdo por la Copa América del 2021 esbozó: "Cuando salimos campeones no lo podía creer, no sé cómo explicar ese momento. Era lo que me faltaba, uno de los objetivos para terminar de cerrar todo, para mí era fundamental poder ganar algo con la selección"

Afirmó que le "jode perder, no hacer un buen partido" y que a pesar de haber aprendido a convivir con la derrota, igual le "sigue doliendo".

Sobre sus amistades exclamó: "Tengo pocos amigos, de verdad. Siempre me refugié mucho en mi familia, me siento feliz con ellos, no necesito mucho más. Soy una persona muy feliz, tengo la suerte de hacer lo que me gusta, tener una familia maravillosa y eso para mí es lo más importante".

"De los dos, soy el que más los 'caga a pedos'. Antonella es la que más tiempo pasa con ellos y yo les pongo los puntos, a veces por demás. Intento que aprendan a valorar las cosas", expresó sobre la educación de su familia.

Sobre sus hijos se sinceró y explicó: "Quiero que hagan lo que ellos quieran cuando sean grandes. Les encanta el fútbol, donde pueden buscan una canchita y una pelota. En casa todo el tiempo quieren jugar al fútbol y seguido les digo: 'hoy no'. De vez en cuando los dejo ganar sino después lo tengo que aguantar a Mateo, que es igual a mí cuando era chiquito. No le gusta perder, arma quilombo y pelea con los hermanos".