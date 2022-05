“El partido se va a definir de acuerdo a quién logre imponer su estilo”

Carlos Patricio Mac Allister llegó a Estudiantes con 17 años para cumplir el sueño de ser futbolista profesional. Hermano del Colo y tío-representante de Alexis, Kevin y Francis, el Pato también maneja el Club Deportivo Mac Allister (una de las instituciones formativas más importantes del país). El pampeano de 56 años disputó casi 100 partidos en el Pincha y quedó en la historia por un gol en el clásico platense (Clausura 1991). Además, fue uno de los primeros argentinos en jugar en el fútbol japonés.

A horas del choque de estilos entre el León y Argentinos Juniors, Patricio atendió en exclusiva a diario Hoy: su paso por la institución albirroja, el análisis del encuentro por la Copa de la Liga y la verdad sobre la polémica de la quinta amarilla a su sobrino.

—¿Cómo recordás tu paso por Estudiantes?

—Mi paso lo recuerdo con mucha alegría, fue el club que me permitió formarme como persona y como jugador. Llegué a los 17 años y la luché mucho desde el aspecto anímico para llegar a Primera. Pude cumplir con todo lo que me propuse, soy un agradecido de la institución para siempre. En Estudiantes me enseñaron a ser buena persona, buen profesional y dar el máximo por la camiseta. El jugador se retira de la actividad pero queda el afecto de la gente.

—El hincha te guarda un gran cariño. Y como si fuera poco, te despediste con un gol en un clásico…

—Fue una tarde especial porque era mi despedida de Estudiantes antes del viaje a Japón. El técnico era Humberto Zucarelli. Ganamos 2 a 0. El primer gol lo hizo el Tucu Aredes y el segundo lo meto yo con un cabezazo en el arco del Bosque. Fue una alegría inmensa.

—Para muchos es un choque de estilos. Y vos sos palabra autorizada. ¿Qué partido imaginás contra Argentinos?

—Coincido con que será un choque de estilos. Tuve la posibilidad de verlos en cancha en el último mes, por ende tengo una idea acabada de lo que pueden rendir. Argentinos basa su juego en la posesión de la pelota en el mediocampo y un centrodelantero que aguanta muy bien la pelota. Estudiantes tiene un juego más directo, con defensores aguerridos, un gran juego aéreo y tres delanteros temibles. El encuentro se va a definir de acuerdo a quién logre imponer su estilo.

—Sos un gran formador de jugadores, pero sobre todo personas. ¿Cuáles son las claves?

—Cuando uno se dedica a formar jugadores, lo más importante es serle sincero. Hay que motivarlos y hacerles notar cuáles son sus fortalezas. El aspecto anímico es fundamental. Actualmente también trabajo con mi hermano en la representación de mis tres sobrinos. Con nuestra experiencia, intentamos ayudarlos a que tengan buenas posibilidades a futuro.

—¿Hablaste con Kevin sobre la polémica por la quinta amarilla?

—Sí, y también leí las declaraciones del presidente de Gimnasia. La famosa amarilla no se la sacaron a él, sino a Ávalos y Torren por protestar. Pero como Kevin hizo la falta del penal, se generó confusión.