El periodismo deportivo se abraza a la misma causa y vuelve con todo

En una iniciativa que tiende a fortalecer la pluralidad de voces y garantizar la transparencia en la información, se elevó un pedido en las últimas horas para que los periodistas y los medios puedan recuperar el lugar que tenían antes del 20 de marzo en los predios de entrenamientos y en las canchas de fútbol, para cubrir los hechos que revisten interés público y popular.

Se trata de impulsar los permisos que puedan ser incluidos en los futuros protocolos de la AFA, para poder acceder a los predios de Estancia Chica y el Country de City Bell, observar y analizar de forma cotidiana lo que acontece en cada entrenamiento y lograr difundir a la ciudadanía los movimientos de los jugadores, los trabajos de los cuerpos técnicos y las diferentes variables informativas que siempre mantuvieron entretenidos a lectores, oyentes y televidentes que consumen la información del deporte.

Antonio Guillén, secretario general del gremio de prensa, realizó ayer un raid mediático por diferentes medios y programas que celebraron la iniciativa de un grupo de periodistas que encontró resonancia con el titular del gremio.

“Vemos que ahora la AFA ha permitido los entrenamientos colectivos y que se han autorizado partidos amistosos. Siguiendo el protocolo, con distancia y barbijo, entendemos que en un estadio de fútbol vacío se puede ubicar a los periodistas con la suficiente distancia, sin ningún riesgo para nadie”, comentó Guillén.

“En todo esto hay un beneficio adicional que no es económico: la comunidad puede tener distintas opiniones y diferentes visiones de lo que son un partido amistoso. Así, cada uno podrá tener su propia imagen y su propia opinión, con multiplicidad de voces y pluralismo. Pero si no nos dejan trabajar, no es posible”, explicó Guillén en una de las tantas entrevistas.

En el ámbito local, el petitorio tuvo una aceptación plena y absoluta, y fue materia de editoriales periodísticas en diferentes programas como Fútbol Viejo Nomás Extra, Hashtag Deportivo, Fortunato Sports o Somos Noticias, solo por citar algunos de tantos ejemplos y se aguarda por la respuesta de los clubes.

“El fútbol mueve aproximadamente el trabajo de 4.000 trabajadores. No podemos permitir que esto tenga un freno en el futuro”, completó Guillén.

Los responsables de la decisión

Desde hace más de un año, en Gimnasia no se pudieron observar dos entrenamientos seguidos por parte de la prensa.

Muchos atribuyen la decisión al gerente de marketing Norberto Gobbi (foto), quien está al frente de una de las secretarías, y también se puso encima de las decisiones vinculadas a la difusión del contenido de las prácticas con Diego Armando Maradona, cuyo entorno no avala dicho procedimiento.

En el Pincha, en cambio, se optó por contratar algunos periodistas para nutrir de contenido la aplicación Play Estudiantes, por donde hoy a las 9.30 se podrá ver el amistoso a través de un teléfono celular. En su mayoría, los socios adultos y vitalicios del club no han llegado a familiarizarse aún con este tipo de sistema.