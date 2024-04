El Pincha arranca la semana en modo Libertadores

El plantel profesional de Estudiantes de La Plata encarará este lunes por la mañana uno de los últimos entrenamientos a la espera de lo que será el viaje a Chile, para enfrentar a Huachipato de dicho país, en el comienzo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

El grupo comandado técnicamente por Eduardo Domínguez va a entrenar desde las 10 en la cancha principal del predio Mariano Mangano de City Bell, donde el entrenador va a disponer de un ensayo formal para definir el once titular que visitará Talcahuano, tratando de comenzar con el pie derecho en el Grupo C del máximo certamen internacional organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol.

No fueron las mejores horas para el elenco albirrojo, ya que en la Copa de la Liga los resultados de los competidores no fueron los mejores. No cayeron bien las victorias de Boca Juniors, Racing Club y en especial la de Newell’s en Junín, ya que dejaron al Pincha en la séptima colocación con 18 unidades, a dos de Defensa y Justicia que es el último que clasifica a cuartos de final, aunque el León depende de sí mismo, ya que si gana los tres encuentros restantes del campeonato se puede meter en la Fase Final.

No obstante el León debe pensar primero en lo que será el duelo ante el Acerero del miércoles a las 19 con el arbitraje del ecuatoriano Augusto Aragon, donde no se esperan demasiadas modificaciones con respecto al once inicial que cayó en Florencio Varela.

Habrá que aguardar para ver este lunes si el Barba dispone el ingreso de Gastón Benedetti a la alineación titular, el Vasco que fue preservado la semana pasada en el Norberto Tomaghello ya que contrajo dengue. En caso de que el oriundo de Entre Ríos ingrese, el que saldrá será Eric Meza de flojo papel en el último partido.

Los interrogantes también aparecen de mitad de cancha en adelante, ya que hay posibilidades de que José Sosa descanse, dejándole su lugar a Fernando Zuqui, al tiempo que Mauro Méndez podría acompañar a Javier Correa en la delantera, haciendo que Edwin Cetré espere su turno en el banco de suplentes.

Todo está por verse y seguramente Domínguez brinde alguna precisión del once titular en conferencia de prensa, ya que hablará hoy al mediodía por disposición de la Conmebol en la sala de prensa del Country Club de City Bell.

Balbo se prepara para el regreso a Uno

Más allá de que aún falta un puñado de días y toda la expectativa del mundo Estudiantes está puesta en lo que será el choque frente a Huachipato de Chile, el próximo sábado se dará un momento bastante particular en el estadio Jorge Luis Hirschi.

El equipo de Eduardo Domínguez deberá enfrentar al Central Córdoba de Santiago del Estero de Abel Balbo, que se fue de mala manera del Pincha en su corto paso por la institución.

Balbo, que fue despedido luego de una derrota en Santa Fe, no ha tenido buenas palabras con los dirigentes, ni tampoco con algunos jugadores, como Mariano Andújar, al cual sentó en el banco de suplentes aquella noche de comienzos de 2023 en el 15 de Abril.

Un condimento especial, en la primera vez de Balbo en Uno luego de su alejamiento en una experiencia poco feliz para las partes.