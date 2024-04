“Estoy concentrado en mejorar el rendimiento, el ambiente en Gimnasia está bien”

Gimnasia volvió a presentarse en el Bosque con sensaciones encontradas por parte del hincha. Si bien la actuación no fue la mejor, el Lobo derrotó a Deportivo Riestra gracias a los goles del Yacaré Morales y Eric Ramírez. Luego del encuentro Leonardo Madelón dialogó con los medios en conferencia de prensa.

“Hicimos un primer tiempo muy muy bueno. El rival es muy combativo, había que moverle la pelota. Se nos vinieron diez minutos, cuando bajas y el rival es eficaz, es difícil. El segundo gol fue un golazo. Gimnasia lo ganó bien”, comentó el entrenador Mens Sana.

Consultado sobre la semana de trabajo y los fantasmas luego de la derrota ante River, Madelón explicó: “Hoy los cambios salieron bien, los chicos entraron bien. Tuvimos buena tenencia, con criterio, queriendo atacar. Ahora tenemos que ir a Tucumán pensando en positivo y sumar lo que más podamos. Estoy abocado a mejorar el rendimiento. Desde Barracas decidimos cambiar, nosotros y los jugadores. Tuvimos partidos muy flojos de los que me hago responsable. Pero el ambiente en Gimnasia está bien”.

En este sentido, el director técnico del Lobo amplió: “Dar una buena imagen en el final es mejor para todos. Siempre se sale a ganar en el fútbol. Viene una semana de tranquilidad. Con River habíamos perdido, pero dimos una buena imagen”.

Por último, Madelón se refirió al planteo inicial y también al rendimiento de algunos jugadores: “A veces cambiamos el esquema para no ser previsibles. Todos los equipos cambian. Hoy te descubren rápido. Los sistemas son flexibles. Formamos 4-4-2 pero súper flexible. El Pata tenía mucha libertad. Lo vi muy bien a él, a Ramírez y a Troyansky, que a mí me rindió mucho cuando lo tuve antes. Hay que darle confianza. En lo general, estuvimos bien. No es que si perdés en ­Tucumán hay dudas. Si yo no parara de ganar pero la relación con el plantel no fuese buena, igual me tendría que ir. Ahora hay que descansar y disfrutar”.