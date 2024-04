El Pincha arrasó con las entradas

Los socios de Estudiantes agotaron rápidamente las entradas generales para el partido de cuartos de final de la Copa Liga Profesional. El Pincha jugará hoy desde las 18:30 en cancha de Platense y ante Barracas Central, con el arbitraje de Darío Herrera. La venta, que fue de manera digital, se inició a las 14 horas de manera exclusiva para los poseedores de una tarjeta de crédito en especial (se acabaron en menos de 30 minutos) y, luego, a las 16, fue liberada a los socios en general. La organización del torneo informó que Estudiantes dispondrá, apenas, de 7.500 generales y 3.500 plateas. Pasadas las 19 horas, se anunció la venta total de los tickets.

El descontento en la ciudad de La Plata fue total. No hubo un hincha del Pincha que no esté enojado y fastidiado con la AFA y Liga Profesional. Todos creen que la cancha de Platense no era la indicada para este partido dada la cantidad de público que puede albergar. Incluso, se preguntan el motivo de la designación del estadio Ciudad de Vicente López sabiendo que el club que preside Juan Sebastián Verón alcanza los 59.000 socios. Y más aún la inesperada decisión de no permitir un porcentaje mayor de aforo a los hinchas albirrojos.