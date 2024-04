River y Boca se preparan para el domingo

De a poco se va acercando un nuevo Superclásico pero este tendrá un condimento especial ya que será por los cuartos de final de la Copa de la Liga y allí uno seguirá en el camino por el título mientras que otro tendrá dolor doble. En medio de ese contexto y cada vez más cerca del duelo del domingo en Córdoba, tanto River como Boca Juniors van pensando en lo que será el equipo para este partido donde el Millonario espera por Miguel Borja y Paulo Díaz mientras que el Xeneize tendrá el cambio obligado por la expulsión de Cristian Medina.

Del lado de Núñez, ayer hubo noticias un tanto positivas porque después de las tareas en el gimnasio, a comparación de lo que había pasado el miércoles, Díaz y Borja se calzaron los botines y fueron a hacer algunos trabajos con pelota en el River Camp. Obviamente siendo seguidos de cerca y sin exigirlos, el chileno se encuentra un tanto mejor pero será probado entre hoy y mañana. Por su lado, el colombiano está un pasito atrás pero se evaluará en estos días, aunque está confirmado que los dos estarán viajando con la delegación y al menos ocuparán un lugar en el banco de suplentes. Luego, salvo alguna sorpresa inesperada, la idea de Martín Demichelis es tocar lo menos posible un equipo que parece haber encontrado.

En Boca Predio, también hubo noticias importantes durante el transcurso del jueves porque Edinson Cavani no se hizo presente en la práctica matutina por motivos personales pero el uruguayo pidió permiso para entrenarse por la tarde y así lo hizo. El ex Manchester United quiere llegar como sea al Superclásico, a pesar de la molestia, por lo que más allá de su problema personal decidió entrenar en el turno vespertino para no desperdiciar el día.

Luego, a partir de hoy, se verán indicios de quién será el reemplazante de Medina que fue expulsado contra Godoy Cruz y eso es un pequeño dolor de cabeza para Diego Martínez. El resto del 11 sería el mismo porque también el DT Xeneize encontró su equipo ideal, aunque parece que la duda radica en el frente de ataque entre Miguel Merentiel o Luca Langoni.