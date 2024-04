Domínguez pidió que no involucren al equipo en una pelea ajena

En medio de la definición de la Copa de la Liga, y a la espera de la confirmación de días, sedes y horarios, Eduardo Dominguez prepara a su Estudiantes para jugar frente a Barracas Central. Casualmente, el partido de cuartos de final cae en medio de la decadente disputa entre AFA y el presidente del Pincha, Juan Sebastián Verón, sumado a las fuertes declaraciones de Federico Girotti, jugador de Talleres.

En ese marco, el entrenador albirrojo no dudó y se despegó de esta situación, apuntado rápidamente al plano deportivo y quedando aislado de cualquier situación que involucre otra cosa que no sea la pelota: “Lo que se hable afuera, hablarán los que tengan que hablar. Por ciertas declaraciones de ayer nos quieren involucrar cuando nosotros no tenemos nada en contra de nadie, somos un equipo que quiere dar lo mejor dentro del campo de juego y una institución que quiere crecer”, sentenció el Barba.