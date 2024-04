La carta goleadora que usará Domínguez: ¿Carrillo o Correa?

Estudiantes enfrentará mañana a Barracas Central en el estadio Ciudad de Vicente López de Platense, en el marco de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Sin dudas, uno de los objetivos plasmados por la dirigencia del club, junto con el cuerpo técnico y el plantel profesional albirrojo. El primer paso fue conseguir la clasificación entre los mejores cuatro de la Zona B del torneo local y ahora será ir paso a paso en los mano a mano que propone la Copa de la Liga.

El primer paso será el Guapo, el “caballo del comisario”, el club que tiene detrás al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia. Sin embargo, a Eduardo Domínguez y compañía poco les importa esto último. Puertas adentro, según contaron a diario Hoy, destacan el trabajo del técnico del Guapo, Alejandro Orfila. No será un partido sencillo y por eso el Barba prepara el equipo de gala para mañana. Con casi todo el plantel a disposición, a excepción de Javier Altamirano y de Federico Fernández, quien aún continúa recuperándose de la lesión muscular, Domínguez probó ayer un probable 11 para los cuartos de final. Sin embargo, tiene un gran interrogante por resolver: ¿quién será el 9 del equipo? ¿Guido Carrillo o Javier Correa?.

Es una certeza que el técnico volverá a la línea de cuatro defensores después de jugar con cinco en La Fortaleza frente a Lanús. Edwuin Cetré será titular, aunque aún no está definido quién lo acompañará. Carrillo viene de convertir un doblete y de sumar además un gol importante frente a The Strongest por Copa Libertadores. No obstante, Correa viene de asistirlo en el último partido y de ser el héroe en el triunfo ante Boca en lo que también sirvió (y mucho) para lograr la clasificación a esta instancia de la Copa de la Liga. Jerarquía, experiencia y también presente goleador por un lado y actualidad, despliegue, compromiso y cuota goleadora, por el otro. Cualquiera de los dos, o Carrillo o Correa, podría ser titular. Pero sólo uno de ellos iniciaría el encuentro frente al Guapo. El atacante de Magdalena cumplió partiendo desde el banco y también haciéndolo como titular, mientras que Correa hizo lo mismo. La difícil tarea del técnico para definir el equipo.

El resto parecería estar más claro. Matías Mansilla será el arquero, la defensa con Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, y el lateral izquierdo con una duda, ya que Domínguez aguarda por la evolución de Gastón Benedetti, quien no pudo jugar ante Lanús el pasado martes por una molestia muscular, pero no correría peligro de cara al cruce con los dirigidos por Alejandro Orfila. Habrá que ver si el entrenador del Pincha lo incluye o si permanece en ese sector Eric Meza.

En la mitad de la cancha estarán: Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, José Sosa y Tiago Palacios, mientras que en la delantera el único confirmado es Edwuin Cetré. La duda: ¿Carrillo o Correa?