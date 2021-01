El Pincha no está de buenas: dos casos de Covid-19 y sigue sin refuerzos

En un mercado de pases muy tranquilo para Estudiantes de La Plata hasta el momento, la dirigencia del Pincha continúa en la búsqueda de un defensor para cumplirle la promesa a Ricardo Zielinski.



Sin embargo, no hubo buenas noticias: Marcos Rojo está cerca de Boca; Diego Braghieri firmó con San Lorenzo de Almagro por un año y Cristian Lema quiere continuar en el exterior, aunque también tiene una oferta de un equipo grande del fútbol argentino.



Las opciones no son muchas y para el Ruso el central es la prioridad. No obstante, el entrenador expresó en dialogó con la prensa: “No vamos a traer por traer”.



Ante esta situación, surgió una posibilidad para el puesto de zaguero: Jorge Novillo.



Según pudo saber El Clásico de diario Hoy, la dirigencia del Pincha se contactó con la representación de Novillo, de 22 años, zurdo y de 1,90 m. El defensor se desempeña en Belgrano de Córdoba y podría ser una de las nuevas caras en el club en los próximos días.



Está en carpeta de la secretaría técnica de hace un tiempo y ya preguntaron por él. Tiene contrato con el Pirata hasta diciembre de 2022.



Sin embargo, la prioridad continúa siendo Lema, quien está jugando en Damac FC, primera división de Arabia Saudita.

El jugador busca continuidad, ya que no ha tenido los minutos que pretende, aunque no está convencido de resignar parte del dinero que gana para conseguir el tiempo de juego que necesita a sus 30 años.



Además, según trascendió, Independiente de Avellaneda le realizó una oferta formal para sumarse al plantel que dirige Julio César Falcioni.



Por otro lado, en las últimas horas River Plate se metió en la pelea por Marcos Rojo, mediante Marcelo Gallardo y Enzo Pérez, quienes están tentando al defensor para que juegue la próxima temporada en la Banda.



Además, el ex-Estudiantes mantiene una buena relación con el hijo de Enzo Francescoli, quien también presiona para que juegue en el Millonario.



De todas maneras, lo concreto de Rojo son las negociaciones que mantiene con Boca. Restaría la rescisión de contrato con el Manchester para que se transforme en refuerzo del Xeneize por tres temporadas. Desde la representación del jugador le confirmaron a este medio, que, a diferencia de lo que sucede con el contacto informal de River, desde Los Angeles Galaxy enviaron una oferta.

David Ayala y Di Pizio, contagiados



Mientras Estudiantes avanza en el octavo día de pretemporada, los exámenes PCR realizados en la tarde de ayer arrojaron resultados positivos por Covid-19 para David Ayala y Gaspar Di Pizio. Ambos se encuentran controlados por los médicos, sin síntomas y cumpliendo con el aislamiento ­obligatorio.



Además, Andrés Ayala, hermano de mayor de David y con resultado negativo, pero con contacto estrecho, también fue aislado por precaución. De esta forma, los tres estarían descartados para el amistoso del sábado ante Vélez en la Villa Olímpica.