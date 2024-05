¿El Pincha o el Xeneize? Marchiori respondió a quién prefiere en la final

Tomás Marchiori brindó una entrevista en TyC Sports tras ser la figura de Vélez en la tarde del domingo frente a Argentinos, siendo clave en los 90 minutos y atajando el penal de Luciano Gondou con el famoso machete para meter al Fortín en la final de la Copa de la Liga, en la que se medirán frente a Boca o Estudiantes: “Queremos poner al club donde se merece estar”.

El arquero de 28 años fue consultado sobre si iba a ver la otra semifinal, entre el Pincha y el Xeneize: “Seguramente lo voy a ver, soy de mirar fútbol”, y agregó que no elige un rival para la final: “Va a estar muy difícil cualquiera de los dos que pase, nos vamos a encontrar con un rival con confianza plena, como nosotros. No me puedo decidir por uno, va a ser durísimo. Nosotros tenemos que confiar en nuestro trabajo para poder salir campeón”.