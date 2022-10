El Pincha se juega la última chance en Parque Patricios

La última bala que le queda. El objetivo de meterse en la Copa Libertadores sigue vigente, aunque para que eso siga así, hoy debe conseguir los tres puntos como visitante ante Huracán en Parque Patricios.

En el marco de la 25° fecha del torneo de la Liga Profesional, el Pincha enfrenta al Globo en un duelo clave ante un rival directo en la tabla anual y la pelea por el ingreso al máximo certamen continental del año que viene. El elenco de Diego Dabove se encuentra sexto, a solo un punto del Pincha, y al mismo tiempo aún con alguna chance remota de poder pelear por el título de campeón. Por eso, el encuentro de esta tarde aparece como una final para ambos equipos, no obstante, para Estudiantes significa la última chance de poder acercarse a Argentinos Juniors y Gimnasia, ambos clasificando a la Libertadores 2023.

El Pincha llega en levantada luego del triunfo como local 3 a 1 ante Lanús, sin embargo tendrá una baja sensible para el partido de hoy. Jorge Morel, pieza fundamental y titular indiscutido en el último tiempo, no estará a disposición del cuerpo técnico, producto de una suspensión por haber llegado a la quinta amarilla en el compromiso ante el Granate.

En contrapartida, Pablo Piatti se mete nuevamente entre los jugadores que estarán a disposición del entrenador. El delantero será parte de los 23 seleccionados por el técnico de Estudiantes para el partido en el Palacio Ducó. Al alta de Piatti se le suma Bruno Valdez. Piatti había sufrido una pequeña lesión en la zona de los gemelos durante el partido con River y no pudo jugar frente a Lanús; y, si bien la dolencia no era de gravedad, la recuperación del futbolista fue muy buena y por eso no solo se sumó al grupo principal en los últimos entrenamientos sino que además se metió en la lista de convocados.

La Reserva no levanta

La Reserva no encontró los caminos y sumó una nueva derrota en el torneo, que no lo tuvo como protagonista, de forma inversa a lo hecho en el primer semestre.

Por la fecha 25, Estudiantes cayó 2-1 frente a Huracán, y Valentín Giraudo marcó el único gol albirrojo. Desde la irregularidad y las variantes el Pincha nunca pudo asentarse en el torneo y esta mañana sumó una nueva derrota, quedándose con 30 puntos en la posición número 20. El equipo rotó mucho durante el semestre y no logró afianzarse, teniendo como déficit la definición y la seguridad defensiva.

Ante Huracán, haciendo un partido discreto, perdonó varias veces y la visita fue letal: tuvo cuatro llegadas y convirtió dos goles.