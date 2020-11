El plan de Desábato para cambiar la imagen del equipo

El plantel de Estudiantes de La Plata volvió a entrenarse por segunda vez en la semana, y Leandro Desábato ya proyecta las modificaciones para dar vuelta la página el próximo domingo frente a Argentinos Juniors en Uno.

Luego de la derrota como visitante 1 a 0 frente a San Lorenzo, al “Chavo” se le siguen sumando dolores de cabeza. A la ya conocida cesión a préstamo del defensor Juan Fuentes, la imposibilidad de colocar a Fernando Tobio y mientras Nazareno Colombo se sigue recuperando de su lesión, Mauricio Guzmán no estará por su expulsión en el fin de semana pasado. Ante esta situación, el DT trabaja para volver a ensamblar el rompecabezas Albirrojo.

En la práctica matutina de ayer, el entrenador probó con Javier Mascherano en la zaga central y el juvenil David Ayala compartiendo el mediocampo con Iván Gómez. Aunque aún restan tres entrenamientos antes del encuentro ante el Bicho, la chance de que el Jefecito ocupe un lugar en la defensa sería la más viable en la evaluación del cuerpo técnico.

Con el movimiento de piezas, en el nombre por nombre, el menor de los Ayala ingresaría por Guzmán. Además, Martín Cauteruccio dejaría su lugar para que Darío Sarmiento sea de la partida el domingo a la 16.15.

En otro orden de situaciones, el plantel volverá a entrenar hoy desde las 9.30, en el estadio Jorge Luis Hirschi.

La construcción del equipo del “Chavo”

En la búsqueda de la construcción del equipo, el DT tuvo que lidiar con varios inconvenientes que no le permitieron poner en cancha el 11 que siempre tuvo en mente.

En los partidos preparatorios de pretemporada no pudo contar con la defensa ideal y tampoco el ataque. En primera instancia, Colombo no pudo estar desde el inicio en ninguno de los enfrentamientos amistosos, y el refuerzo para la zaga central tardó en llegar. Tanto es así que, si bien consiguió incorporar a Fernando Tobio en el final del mercado de pases, el exdefensor de Boca Juniors y de reciente paso por el Toluca de México no se encuentra en condiciones físicas.

A su vez, otro de los recién llegados, Leandro Díaz, padeció coronavirus y no pudo estar a disposición en varios de los cruces que disputó el Pincha en 1 y 57.

Al mismo tiempo, el infortunio de Estudiantes no cesó: se agregaron lesiones como las de Mauro Díaz, Nicolás Pasquini, Federico González, Juan Fuentes, Enzo Kalinski, Mauricio Guzmán, Andrés Ayala, Carlo Lattanzio, entre otros.