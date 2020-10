El plan de Novak Djokovic para superar el récord de Federer como número 1

Novak Djokovic, 17 veces ganador de trofeos de Grand Slam, está en lo más alto del ranking y, de seguir así, el próximo 8 de marzo igualará la marca de Federer, que hasta aquí ostenta el récord de semanas como número 1, con 310. Con el objetivo de consolidar su posición en el ranking y evitar el acercamiento de Rafael Nadal y Dominic Thiem, los números 2 y 3, respectivamente, Nole diagramó deliberadamente lo que resta del inusual calendario 2020.

De esta forma, anunció que no competirá en el Masters 1000 de París-Bercy, desde el 2 de noviembre, ya que tiene los mil puntos correspondientes al título del año pasado y con el nuevo sistema de puntos para el ranking no necesita defenderlos. Por eso, el serbio y su equipo decidieron jugar el ATP 500 de Viena que comenzó esta semana y que lo tendrá debutando mañana ante su compatriota Krajinovic, ya que allí no compitió en 2019. También disputará, obviamente, el Masters de Londres, desde el 15 de noviembre.