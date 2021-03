El plantel regresó a La Plata y se pone la lupa en algunos jugadores que terminaron golpeados

Luego del empate 1 a 1 en Santa Fe contra Unión, los jugadores de Gimnasia regresaron ayer por la mañana a La Plata. El plantel fue liberado por el cuerpo técnico hasta mañana, a las 9.30, cuando arrancará una nueva semana de entrenamientos con vistas al partido en condición de local contra Atlético Tucumán.

En tal sentido, todas las miradas estarán depositadas en la evolución de algunos jugadores que terminaron con golpes y algunas molestias, como ocurrió con Lucas Barrios, el goleador del Lobo en Santa Fe y hasta ahora el delantero con más goles del plantel en lo que se lleva jugado de la actual Copa de la Liga Profesional.

Con gran despliegue y mucho desgaste en la presión y en intentar sacarse la marca, el experimentado delantero jugó de menor a mayor y terminó siendo una de las principales figuras que tuvo el equipo, pese a que en el primer tiempo erró un gol abajo del arco.

En el comienzo de la segunda mitad, acusó un fuerte golpe en la cabeza cuando fue al choque con un defensor de Unión, y sobre el final del encuentro, luego del gran desgaste realizado, tuvo que ser reemplazado por Nicolás Contín.

Si bien la situación de Barrios no ameritaría un estudio porque no está lesionado, probablemente en el comienzo de la semana de trabajos no sea exigido, apostando a darle más tiempo para recuperar los dolores y los traumatismos que le dejaron en el cuerpo “la batalla de Santa Fe”.

El equipo viajó durante gran parte de la mañana por la ruta y, arriba del colectivo Plusmar que trasladó a los jugadores, uno de los motivos de charla por parte de la dupla Martini-

Messera fue la recuperación de Matías Pérez García, quien ingresó en la parte final del partido y estará en condiciones de pelear por un lugar en el equipo titular para recibir a los tucumanos. Se trata de una variante por demás interesante para Brahian Alemán, uno de los mejores jugadores que viene teniendo la campaña del Lobo, pero que podría tener descanso en algún momento por el gran desgaste que viene realizando desde que arrancó la Copa.

Además, con el inicio de la segunda quincena de marzo, Maximiliano Coronel ingresará a la recta final de su recuperación luego de un desgarro y podría ser tenido en cuenta al menos para integrar la lista de concentrados u ocupar un lugar en el banco de suplentes.