El Profe los cuida y ellos responden

Nada como ir juntos a la par. Tal cual cuenta la canción de Pappo Juntos a la par, los futbolistas de la Selección Argentina se encuentran ante el cuidado del preparador físico platense, Luis Martín, que los exige lo justo y necesario para que todos lleguen en óptimas condiciones al partido clave de mañana ante Polonia. El plantel se entrenó ayer por la tarde de Catar (mediodía de nuestro país), de cara a lo que será el encuentro decisivo ante los europeos por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Por esta razón, las tareas regenerativas del domingo, con Messi trabajando en el gimnasio y luego viendo al resto de los futbolistas que no tuvieron participación ante México efectuando tareas en campo, empezaron a intensificarse durante la jornada de ayer. Con Lionel Scaloni a la cabeza del cuerpo técnico, las tareas de ayer estuvieron apuntadas, primero a lo físico con el profe Luis Martín, y luego a lo táctico, con Pablo Aimar, Samuel y compañía. El triunfo ante los Aztecas le dio un respiro al seleccionado nacional que venía de un golpe muy duro en el debut mundialista ante Arabia Saudita, aunque todavía resta un encuentro más para definir el pase definitivo a la siguiente fase del Mundial.

La buena noticia para el entrenador argentino es que contra México, sobre todo el segundo tiempo con cambios de nombres de por medio, el equipo respondió, reaccionó y mejoró su actuación respecto a lo que había mostrado en el primer partido y el arranque del segundo encuentro. En esta línea, el técnico probó algunas variantes para el compromiso ante los polacos, en donde tendrá que estar atento a las pelotas paradas por la buena altura que tienen los europeos, y al instinto goleador de Robert Lewandowski, que cuando tiene una no perdona.

No obstante, en principio Scaloni priorizará lo propio. La actuación de Enzo Fernández el partido pasado deslumbró a propios y extraños, entre ellos, al entrenador. No solo por el golazo sobre el cierre del encuentro, sino por la movilidad y rapidez que aportó en el mediocampo. En este sentido, la idea es que juegue de arranque. Sin embargo, lo que resta definir es quién deja el equipo para su ingreso. Rodrigo De Paul es una fija, por lo que las dos opciones de salida son: Guido Rodríguez o Alexis Mac Allister. Además, se le suma el interrogante por la posibilidad del retorno a la titularidad de Leandro Paredes. El resto del 11 parecería no tener demasiadas dudas. En la defensa continuaría Lisandro Martínez junto a Otamendi; Montiel y Acuña los laterales; mientras que los delanteros seguirían siendo Di María, Lautaro Martínez y Messi.