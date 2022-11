“Vamos por el Gimnasia más grande de la historia”

Pasada la medianoche y ya en el día de hoy, se terminaron de contar todas las urnas y ahí por primera vez Mariano Cowen pudo hablar como nuevo presidente de Gimnasia. Tras seis años, dos mandatos de Gabriel Pellegrino, la institución albiazul tendrá una nueva Comisión Directiva y habló en el tercer piso de la sede social ubicada en calle 4, donde festejó junto a los otros 36 integrantes de la lista de Transformar Gimnasia.

Cowen logró ganar en su tercera candidatura a presidente y el primer mensaje que les dejó a los hinchas Triperos fue: “Le quiero agradecer a todos los que nos apoyaron y a todos los que se acercaron a votar en este gran día gimnasista, que es lo más grande. A todo el esfuerzo que hicieron los fiscales y presidentes de mesa en un día largo y caluroso”.

Además, tras este comienzo de discurso invitó a Julio Chaparro y a parte de su lista a participar para mostrar un camino de unidad en el futuro para el club, donde afirmó: “Sabemos que a pesar de esta alegría no hay mucho que festejar y tenemos que empezar a trabajar por este club. A Gimnasia no lo salva ni una, ni dos, ni tres o cuatro personas, al club lo salvamos entre todos. Tenemos que volver a ser una institución fuerte, con disciplinas competitivas, con un fútbol competidor, peleando cosas grandes y en los puestos de arriba”.

Respecto a los primeros pasos en esta asunción, el nuevo presidente de Gimnasia recordó el largo camino que tras tres intentos pudo ganar: “Hubo mucha gente que estuvo conmigo desde hace tiempo, que me insistía y me sigue acompañado. Me siento totalmente orgulloso de eso, pienso en mi viejo, en mi abuelo y en lo que sentirían. Ahora vamos a ir por el Gimnasia más grande de la historia”.