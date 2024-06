El mejor entrenador del mundo reconocido por la FIFA, Lionel Scaloni, remarcó la importancia de no subestimar a Canadá, sobre la base de lo que le pasó al equipo nacional en el primer partido de la Copa del Mundo de Catar 2022, cuando cayó sin pensarlo ante Arabia Saudita.

“El equipo lo tengo, no tengo dudas. Se los voy a dar esta tarde a ellos, todavía no lo saben. Están todos disponibles para el partido de mañana, van a jugar los que veamos mejor. Me puedo equivocar, pero pensamos siempre en poner lo mejor. Conmigo siempre juega el que está mejor. A Paredes le tocó salir en el primer partido del Mundial porque pensamos que había otros chicos que estaban mejor. Por algo, ahora lo tengo al lado”, comenzó analizando Scaloni, con relación a que recién esta tarde develará la duda entre Lisandro Martínez u Otamendi y entre Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso.

“Será una Copa América muy difícil, como lo es siempre. Es lo mismo que jugar contra un europeo. Tiene un muy buen equipo, con jugadores importantes y un nuevo entrenador que trajo nuevas ideas. En el Mundial pasado hizo muy buenos partidos, no ha tenido la suerte que merecía. Es un rival difícil. El que piense que está todo dicho, se equivoca. Están los mejores de ese país y la dificultad es máxima, sobre todo en el inicio de un torneo. Pueden ponernos en aprietos y tenemos que estar preparados”, completó.