El Rojo pasó y enfrentará al Pincha

En la noche de ayer, el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba recibió el último encuentro de los 16vos de final de la Copa Argentina donde el Rojo y Central Córdoba empataron 0-0, pero Independiente consiguió el pase a los octavos mediante los penales donde se impuso por 7-6.

En un partido aburrido donde los dos equipos no estuvieron precisos en el juego y las chances fueron nulas para los dos, los de Omar de Felippe pagaron caro no aprovechar las pocas que tuvieron ya que no estuvieron finos en la definición sobre el final. Por el lado de los dirigidos por Ricardo Zielinski desde la creación de ocasiones y de juego dejó bastante que desear, dando cuenta de que necesita la presencia de los refuerzos lo antes posible o estará complicado en la Copa de la Liga donde tiene la obligación de sumar varias unidades para escaparle al descenso por la tabla anual.

Con este encuentro chato, todo terminó en los penales. Mediante la pena máxima se terminó definiendo la serie donde todo comenzó de manera positiva para los dos equipos porque en los primeros cinco penales tuvieron efectividad perfecta y todo pasó al sexto penal para comenzar el mata-mata.

Allí los nervios de la definición aparecieron por primera vez porque Soraire erró para el Ferroviario mientras que el pibe Sayago tenía la chance de liquidar todo pero el tiro fue atajado por Mansilla. Tras esto el propio arquero santiagueño convirtió, Pozzo también pero Alvez falló para Central Córdoba y así Kevin López pateó fuerte y al medio para asegurar el pase a los octavos de final donde enfrentará a Estudiantes.

¿Cómo quedaron los octavos de final?

Con los últimos dos partidos que se jugaron ayer de la fase de 16vos de final, quedaron establecidos los duelos de octavos de final de la Copa Argentina donde habrá compromisos interesantes en un momento donde ya los 16 equipos que quedan se empiezan a jugar todo para intentar llegar a la final.

En la parte alta del cuadro se enfrentarán Talleres-Colón, quienes eliminaron a River y Lanús respectivamente, y el que gane se podrá cruzar al ganar de Almagro o Boca. Luego Racing jugará contra Huracán y Estudiantes hará lo propio frente a Independiente y se podrían cruzar en semifinales con alguno de los cuatro equipos mencionados anteriormente.

Ya en la parte baja, habrá un duelo de equipos del ascenso que dieron las sorpresas con Villa Mitre de Bahía Blanca frente a Chaco For Ever y el ganador de estos dos podrá enfrentar nuevamente a un equipo de Primera si es que Defensa y Justicia le gana a Estudiantes de Río Cuarto. Por último, San Lorenzo-Belgrano y Argentinos-San Martín de San Juan también buscarán pasar a los cuartos de final.

Colón consiguió un respiro necesario

Después de una mala Liga Profesional donde terminó en puesto de descenso en la tabla anual junto a Huracán, el Sabalero comenzó este segundo semestre con el pie derecho porque en Junín le ganó por 2-0 a Lanús en el marco de los 16vos de final de la Copa Argentina. El conjunto santafesino, que está teniendo un gran mercado de pases, consiguió una victoria muy necesaria porque todos los ojos estaban puestos en el ciclo de Néstor Gorosito ya que Colón no había ganado en los últimos ocho partidos.

Sin embargo, ayer tuvo un buen encuentro contra un Granate que venía de hacer una gran Liga pero no pudo plasmarlo después del parate. A los 30 minutos Tomás Galván, que venía siendo muy cuestionado por el público rojinegro, convirtió un gran gol para abrir el marcador entrando por el segundo palo y definiendo cruzado tras un pase filtrado. A pesar de esto, los de Fran Kudelka comenzaron el complemento con una chance clara del Loco Díaz pero después sufrió un duro golpe.

A los 65 minutos y por un exceso verbal, Pablo Echavarría echó a Cristian Lema para que Lanús se quede con 10. Ahí los de Santa Fe aprovecharon el hombre de más para controlar el juego pero no pudo reflejarlo tanto en situaciones claras de gol hasta los 83, donde el Conejo Benítez desde afuera del área abrió el pie para poner la pelota en el segundo palo y así decretar el 2-0 final.