El Ruso pedía delanteros, llegó otro defensor y la dirigencia promete más refuerzos

A menos de 15 días para el inicio de un nuevo campeonato en Argentina, el cuerpo técnico de Estudiantes sigue esperando la llegada de más refuerzos en el ataque, que le permitan al equipo cambiar la imagen que dejó en la última Copa de la Liga Profesional, cuando empató varios partidos sin goles de local, como ocurrió con Gimnasia o Independiente.



El diagnóstico de Zielinski fue claro: a Pablo Sabbag no lo había pedido él y por eso no es considerado como titular, a tal punto que contra Lanús jugó para los suplentes.



Leandro Díaz está lesionado y a Martín Cauteruccio le bajaron el pulgar y se fue con el pase en su poder por bajo rendimiento.

Así las cosas, en el arranque de esta semana, el Ruso pidió que le renueven el contrato a Federico González. Sin embargo, el miércoles el delantero también se quedó con el pase en su poder, y el club optó por no ofrecer una negociación. Ese mismo día se aceleró por la llegada de Gustavo Del Prete, y sorpresivamente se avanzó en una nueva contratación de Matías Aguirregaray.



El recuerdo del defensor uruguayo pasa por aquel gol ante Gimnasia en el clásico que se jugó en el estadio Único, pero en toda su estadía en el club tuvo altibajos, a tal punto de haber sido cedido a préstamo en la temporada 2014-2015 por bajo rendimiento.



Llegó en 2013, jugó hasta el 2014, y luego regresó en el 2015 para quedarse hasta el 2017 en Estudiantes. Tras un paso por Arabia, el Vasco recaló en Deportivo Maldonado, en donde se lesionó y hace varios meses que no juega.

Inminente salida de Pasquini o Godoy



Ante la llegada de Matías Aguirregaray, la dirigencia buscará desprenderse de uno de los dos laterales que tiene el equipo en las últimas dos semanas del mercado de pases.



Luego de lo observado en el amistoso frente a Lanús, no se descarta que Leonardo Godoy pueda ser cedido a Talleres de Córdoba u otro club que se muestre interesado en sus servicios.



Puertas hacia adentro, en el Pincha reconocen que la llegada de Aguirregaray, con cuatro años más de la edad que tenía cuando se fue del Pincha en el 2017, es un retroceso en la política de refuerzos, en especial en los puestos de la defensa, donde no se pudo consolidar ningún marcador de punta como Facundo Mura (cedido a préstamo y campeón con Colón de Santa Fe) o Iván Erquiaga, por citar solamente algunos ejemplos.



“Vamos a sumar dos atacantes más”



Ayer, una calificada fuente de la dirigencia de Estudiantes admitió que intentarán por todos los medios conformar el deseo y la necesidad de Ricardo Zielinski, contratando un volante por la izquierda y otro centro delantero, además de Gustavo Del Prete.