Estudiantes: se viene el debut en los playoffs

El básquet de Estudiantes no pondrá primera en los octavos de final del Torneo Federal con Pergamino, sino que debutará con el club anfitrión: All Boys de La Pampa. El cotejo se desarrollará en el gimnasio del Albo hoy a las 18, mientras que la jornada inaugural del cuadrangular G de los playoffs del certamen lo disputarán Centenario de Neuquén y Pergamino Básquet.



El plantel que conduce Mauricio López viajó hacia La Pampa ayer en horas de la mañana. La idea del cuerpo técnico fue arribar a la citada provincia por la noche, cenar y descansar bien con el fin de llegar en óptimas condiciones al debut, que como se mencionó será ante All Boys de La Pampa, uno de los grandes candidatos al ascenso que tiene la competencia.



Luego de este choque, llegarán los duelos con Pergamino, fijado para mañana a las 17, y la última presentación Pincharrata será el domingo a las 13.30 ante Centenario de Neuquén. Vale remarcar que aquellos equipos que culminen en el primer y segundo lugar clasificarán a los cuartos de final del certamen y los restantes empezarán sus vacaciones antes de tiempo.