La Selección espera por Romero y define el equipo

Algunas dudas y equipo por definir para los cuartos de final. La Selección Argentina se entrenó ayer en doble turno en el predio de AFA en Ezeiza de cara al encuentro de mañana frente a Ecuador, por los cuartos de final de la Copa América de Brasil, y aunque son pocas las incógnitas, Lionel Scaloni no paró todavía un equipo, pero dio algunos indicios con relación al 11 que podría comenzar el partido frente al elenco de Gustavo Alfaro.



El cuerpo técnico todavía mantiene tres dudas. Dos, claro, son de las posiciones que no tienen un dueño consolidado y en las que los que ingresaron se mostraron mejor que los que venían jugando. Se trata del lateral izquierdo y el volante central, en los cuales a esta hora todavía no hay nada definido. En defensa, Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña están palmo a palmo, y en el medio Guido Rodríguez dejó una gran impresión al darle más equilibrio al equipo, aunque Leandro Paredes es uno de los favoritos del entrenador.



En ese sentido, hoy por hoy tiene más chances este último que Guido Rodríguez, mientras que Acuña pica en punta para salir de titular. En tanto, la tercera duda pasa por saber si Cristian Romero estará de la partida o bien lo hará Germán Pezzella. El defensor del Atalanta arrastra una distorsión en la rodilla y es complicada su presencia en el partido entre la Selección Argentina y Ecuador. Hoy, está más afuera que adentro del próximo compromiso del representativo nacional.



Cuti Romero probó en la práctica de ayer y no lo terminaron de ver del todo bien, y más allá de que el defensor quiere jugar, en caso de no estar al 100% Scaloni decidirá que juegue Pezzella junto a Nicolás Otamendi. En el medio, Rodrigo de Paul es fija y hoy quien participó de todo el ensayo fue Leandro Paredes, mientras que Guido Rodríguez comenzó los trabajos y luego le dejó el lugar a Giovani Lo Celso. En tanto, Nicolás González es otro que tendría su lugar ante Ecuador.





Con estos interrogantes, la Selección Argentina tendría contra Ecuador en la jornada de mañana a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Pezzella o Romero, Otamendi, Acuña o Tagliafico; De Paul, Paredes, Rodríguez o Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. El duelo por cuartos de final entre Argentina y Ecuador será mañana a las 22, en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico, y el ganador de ese cruce jugará contra el que gane el choque entre Uruguay y Colombia, que van el mismo día desde las 19.