Tres bajas en la defensa complican a Brasil en los cuartos

El dueño de casa de la Copa América 2021 continúa con los entrenamientos en el gimnasio de la Granja Comary, pero tras un trabajo regenerativo se encendieron las alarmas en el plantel.



Es que de cara al duelo de mañana ante la selección de Chile por los cuartos de final, el entrenador brasilero Tite tendrá problemas en el armado del equipo. Brasil no podría no contar con tres de sus jugadores, los zagueros Éder Militao, jugador del Real Madrid, y Leo Ortiz, del Bragantino, y el lesionado lateral izquierdo Renan Lodi del Atlético de Madrid.



Este último, pieza clave en el plantel, está bajo cuidados de los fisioterapeutas tras haber sufrido un “trauma fuerte” en la cadera en el partido del domingo frente a Ecuador. Pese a que el cuerpo técnico desistió de sustituirlo, su presencia en el partido del viernes es prácticamente improbable.



En cuanto a los centrales, tienen más probabilidad de estar presentes pero aguardarán su confirmación hasta el último momento. Tal es el caso de Éder Militao, que fue titular en tres de los cuatro partidos que disputó Brasil y tras mostrar un importante desgaste físico fue separado de los trabajos.



Por último, Leo Ortiz es la cara nueva del plantel ya que se sumó el martes al equipo para reemplazar al central titular Felipe, quien sufrió una lesión en su rodilla. El defensor de 25 años no presenta partidos oficiales con la camiseta de la selección por lo que la inclusión en el equipo será una verdadera apuesta.



En tanto, Chile mira de reojo todo movimiento brasilero y se ilusiona con que el equipo llegue diezmado al partido de mañana desde las 21 en el estadio Olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro.

“Tenemos que hacer el mejor partido de todos los jugados hasta ahora”

En la previa del partido ante Brasil, el entrenador de la selección de Chile, Martin Lasarte, declaró que para poder ganarle al anfitrión, la Roja deberá jugar el mejor de todos los partidos en el certamen.



Lasarte no renuncia a la posibilidad del triunfo y manifestó que el encuentro frente a Brasil presenta complicaciones pero también una “oportunidad”.



“Así lo tenemos que tomar. Está lo que el rival te deje o no te deje hacer. Vamos a trabajar para intentar minimizar sus virtudes y explorar sus defectos, si eso es posible quizás estemos en partido”, apuntó el entrenador.



Chile se clasificó a los cuartos de final tras quedar en la cuarta posición del Grupo A, donde cosechó 5 unidades producto de una victoria contra Bolivia por 1 a 0, la igualdad 1 a 1 ante Argentina y Uruguay, y una derrota por 2 a 0 frente a Paraguay.