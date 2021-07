Ecuador entrenó con tres jugadores diferenciados

La seguidilla de partidos y el desgaste producto de estos pasan factura en todos los planteles que afrontan la Copa América. Tal es el caso de la selección de Ecuador, el próximo rival de Argentina, que no escapa de esta problemática y en la semana de preparación al partido por los cuartos de final tiene a tres de sus jugadores entre algodones.



Es así que en la última jornada de trabajo, el delantero Enner Valencia y los volantes de marca Moisés Caicedo y Sebastián Méndez trabajaron diferenciados por presentar fatigas musculares. En el caso del ex Independiente del Valle y actual Brighton inglés, se está recuperando de la lesión en la rodilla que lo sacó del partido contra Brasil.



En el caso de Méndez y Valencia, ambos podrían llegar a ingresar en el 11 titular, pero para la presencia de Caicedo el entrenador Gustavo Alfaro decidirá llegado el momento si exigirá o no al jugador. De no llegar en condiciones al duelo del sábado por la noche, su lugar será ocupado por Allan Franco.