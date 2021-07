El Pincha sumó una nueva práctica a la espera de Vélez

El plantel profesional de Estudiantes de La Plata sumó una nueva jornada de entrenamientos en el Country Club de City Bell, esperando lo que será el duelo amistoso de mañana a la mañana contra Vélez Sarsfield en condición de visitante. En este marco, en las últimas horas Ricardo Alberto Zielinski dispuso que los jugadores hagan movimientos en un único turno (matutino) buscando recuperarse de lo que fue el choque contra el Granate del miércoles en el Jorge Luis Hirschi. Allí sumaron una gran cantidad de minutos y el saldo fue positivo, pese a que no le sobró nada, pudo ganarlo y eso levanta el ánimo, ya que no hay nada mejor que comenzar los encuentros previos al inicio de la competencia oficial con una victoria.



En esta sintonía, los futbolistas se encontraron por la mañana en el predio y hubo distintos trabajos físicos en su gran mayoría, luego hubo tiempo para tomar la pelota y hacer algunos movimientos de coordinación subiendo un poco la intensidad, al tiempo que la práctica finalizó con actividades de recuperación al costado de la cancha principal del predio Mariano Mangano.



El cuerpo técnico no dispuso un ensayo más pesado debido a que en cuestión de horas se vendrá el segundo amistoso de pretemporada ante el Fortín, donde el elenco Albirrojo tendrá que medir fuerzas contra uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Aún no está definido, pero probablemente este choque tenga dos partidos, que sean de dos tiempos de 30 minutos cada uno, y de esta manera todos los jugadores tendrán la posibilidad de sumar minutos y ganar terreno en la consideración del técnico.

¿Cómo sigue la historia?



Hoy la estructura de fútbol de la entidad Pincharrata va a tener que desarrollar tareas también en un solo turno, donde el ensayo que dispondrá el Ruso Zielinski comenzará a las 10 y se espera que sea bastante parecido al de la jornada de ayer, ya que esto representará el último ensayo en la previa del choque contra los de Mauricio Pellegrino en el José Amalfitani.



Finalmente, vale señalar que el equipo comandado por el exentrenador de Atlético Tucumán tendrá el domingo libre, para descansar luego de la semana de actividades. Además, para enfocarse luego en la última semana de pretemporada, con amistosos contra Huracán, el miércoles 7, y el sábado 10 justamente frente al Decano, ambos compromisos se disputarán en el Jorge Luis Hirschi, aunque esto aún no está confirmado por parte del club.

El Fortín le pone intensidad y ritmo a la preparación

Con mucha presencia del balón, repartido en distintos ejercicios, el Fortín cumplió ayer con un doble turno de trabajos programados. La tercera semana de trabajo va promediando sus últimos días y la competencia está cada vez más cerca. Es por eso que Mauricio Pellegrino ensaya en profundidad con sus jugadores.

En la mañana, la activación puso el cronómetro en cero de la jornada en Parque Leloir. Diferentes movimientos musculares sirvieron para ir ganando ritmo para luego terminar este bloque con un juego de roles por equipo donde él mismo culminó con pequeños arcos para definir.



De inmediato, tuvo lugar un segmento de tareas de finalización frente a la valla rival. Los ejecutantes fueron rotando e incluso cumplieron con el objetivo al terminar la jugada con pierna no hábil. Finalmente, se le dio forma a un ensayo táctico 11 contra 11 con un grupo de juveniles de las inferiores para ponerle fin a los trabajos luego de la elongación.



Para el amistoso, Vélez no podrá tener a Francisco Ortega y Thiago Almada, que fueron convocados por la Sub-23 para los Juegos Olímpicos.

Segundo amistoso para la Reserva

Con la confirmación del fixture para el torneo del segundo semestre del año, el selectivo Albirrojo continúa con su preparación, buscando afianzar un equipo y evaluar alternativas, disposiciones y esquemas.



En ese marco, Estudiantes se enfrentó con Defensa y Justicia en City Bell, con un triunfo 5-0 y una caída 1-0. El primer equipo tuvo algunas variantes, por el amistoso de la Primera división, pero aún así obtuvo una abultada victoria por 5-0, con goles de sus dos delanteros y el aporte de dos de los mediocampistas ofensivos.



Por su parte, en el segundo turno el Pincha cayó por la mínima.