El técnico de Gimnasia tiene todo lo que se le antoje para armar bien el clásico

Por Daniel “Profe” Córdoba

Faltan apenas algunos días no más para otro clásico de la ciudad futbolera.

Hay gente que no le interesa y ni se entera. A otra sí le llama la atención. Pero su resultado no le va ni le viene. Y están los fanáticos terribles que lloran, o de alegría o de tristeza, pero lloran. El Bosque será el escenario de otra fiesta. No hace mucho ya lo fue. Gimnasia lo tenía listo, Estudiantes le arrebató su triunfo y fue empate.

Todo clásico es otro partido. Otro. Ni mejor ni peor. Simplemente diferente. Solo son tres puntos en juego. Pero para los fanáticos de los dos equipos, es mucho más.

Los pasionales a full lo vivirán desde la previa. Y sobre todo, el pospartido. Las crueles cargadas serán terribles. Tanto de un lado como del otro.

No hay dudas que el resultado de Estudiantes en la Copa Libertadores contra Everton tendrá incidencia en el estado anímico de los jugadores que tengan que afrontar este nuevo cruce contra el histórico rival dentro de pocos días en 60 y 118. Los jugadores del equipo de Zielinski llegarán contentos, motivados y sin la presión de tener que revertir una imagen, ya que lejos de quedar eliminados, ganaron el pasaporte a la fase de grupos.

Pero también los que jueguen el domingo hicieron un gran desgaste dentro de la cancha. Eso a Gimnasia no le pasó, porque llegará después de una semana de trabajo y sin tantas presiones ni momentos estresantes como los que pasó su rival al tener que afrontar un choque decisivo por la Copa Libertadores.

Gimnasia llega con solo un partido ganado y necesitado de darle una gran alegría a su gente tras 11 años. Su plantel está completo y a mano de un director técnico para que arme lo que se le antoje.

Estudiantes no tendrá un nueve de experiencia porque Boselli se lesionó. Se especula que iría con cinco defensores. Veremos.

El domingo volverá a paralizarse la ciudad.

Paz, ¡solo quiero paz!