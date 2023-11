El Triperío dirá presente en Rosario

Después de varias idas y vueltas, recién en la tarde de ayer se comenzaron a vender las localidades para los hinchas de Gimnasia y Colón que buscarán estar en el desempate del próximo viernes a las 17:00 en el Coloso Marcelo Bielsa de Newell’s. A pesar que en un momento se habló que la venta sería ayer por la mañana, hubo algunos inconvenientes en la página web por lo que finalmente se retrasó a las 18:00 donde varios Triperos pudieron quedarse con su ticket para decir presente en Rosario.

Finalmente son 15 mil entradas las que tendrán cada equipo donde para el Lobo se dividieron en 11 mil populares y 4 mil plateas. El conjunto platense estará ubicándose en la Popular Sur donde habitualmente va la gente de la Lepra y era la tribuna local cuando había visitantes, mientras que la platea será la techada llamada Tribuna Vieja Amelia (1.830 lugares) y un sector de la Platea Martino (2.170 lugares). Ayer la venta fue solamente para socios, donde hubo una buena cantidad de tickets vendidos, y hoy continuará, donde se determinará si finalmente queda o no un pequeño remanente para los no asociados.

Vale recordar que la entrada no será física ni con QR, sino que el método de entrada será el DNI de cada asociado. Las puertas del estadio Marcelo Bielsa se abrirá tres horas antes del partido para que puedan ir accediendo de manera tranquila los hinchas. Por su parte, el club llegó a un acuerdo con las filiales por lo que aquellos que salgan en los micros o combis de las diferentes peñas triperas tendrán su lugar asegurado sin necesitar de sacar el ticket.

Hasta el momento no hay un número específico pero desde la institución Mens Sana hablan de alrededor de 50 micros y combis con capacidad completa, a la espera de que se puedan sumar más con el correr de estas horas cuando termine la venta de entradas o se libere para los no socios.

¿Cómo será el operativo policial?

Teniendo en cuenta la complejidad del partido, desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe lo catalogaron de alto riesgo, por lo que habrá un amplio operativo policial con números muy altos respecto a otros encuentros. Con 1.500 policías abocados a la entrada de las hinchas a la provincia y ciudad, a los alrededores del estadio, escoltar a los planteles y luego ya los efectivos en el Marcelo Bielsa durante el encuentro, se espera un día movido para la seguridad de Rosario.

-La Apertura del estadio será el viernes a las 13hs

-Entrada con DNI físico

-1.500 policías tendrá en total el operativo de seguridad

-1.000 efectivos estarán abocados en el estadio...

-500 estarán en los accesos de las dos hinchadas

-90 municipales

¿Utedyc pone en riesgo el partido?

A pesar de que ya se lanzó la venta de entradas para las dos hinchadas y tanto Triperos como Sabaleros compraron su ticket a buen ritmo, casi agotando la totalidad de las localidades, desde Utedyc manifiestan que el partido se encuentra en riesgo respecto a un problema de paritarias. Ya el partido del lunes por la noche entre Newell’s-Belgrano en el estadio Marcelo Bielsa estuvo en riesgo de jugarse, pero finalmente se llegó a un acuerdo aunque la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles sigue con el reclamo de cara al fin de semana donde se jugará el desempate y también los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Por ejemplo Miriam Abt, secretaría general de Utedyc Rosario, habló y dijo: “El partido del viernes corre riesgo de que no se juegue si Claudio Tapia no firma el último tramo de las paritarias y recomposición salarial. Está encaprichado y no quiere firmar, el jueves tenemos asamblea y se define todo”.

De esta manera, aunque desde AFA son optimistas en que esto se va a solucionar para que se juegue sin impedimentos el desempate y los cuartos de final, mañana será el día de la verdad para ver si se llega a un acuerdo de paritarias y recomposición salarial.