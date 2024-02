El triunfo del Lobo en la lupa del profesor

Profe Daniel Córdoba

Triunfo merecido, pese a sufrir. El primer tiempo en el Bosque y Huracán total y absolutamente injustamente, terminó ganándolo por 1 a 0. Por qué total e injustamente, porque Gimnasia, sin ser ninguna maravilla y después de venir de un pésimo partido en la cancha de Vélez Sársfield, no merecía bajo ningún aspecto tener un gol en contra en su arco. Y sí, merecía tener de todas las situaciones que creó, como mínimo dos goles a favor de Huracán, un débil Huracán hizo una sola jugada colectiva por su zona izquierda en el primer tiempo y esa jugada entre Insfrán y Morales que no quiero hablar porque no estaba en el lugar y solo ellos sabrán qué pasó.

En el segundo tiempo, la idea de Huracán fue tratar de seguir con su misma tesitura, cosa que creo fue un error. Porque vos podés seguir con la misma tesitura si vas ganando el primer tiempo 1 a 0 con total justicia, pero se veía que si seguía el equipo visitante con la misma tesitura le iba a costar muchísimo mantener ese gol de ventaja.

Una muy buena jugada por la derecha de Gimnasia terminó en un centro picante difícil, con pique previo, con dudas entre el arquero y la defensa de Huracán, que Domínguez, apareciendo fantasmalmente por el segundo palo, transformó en empate. Y hubo justicia. El Lobo se agrandó, después apareció Mammini y por último Colmán para darle el golpe de knockout al Globo.