El Turf de "Hoy"

Candidatos para esta tarde

1) DEVIL’S QUEEN (9) GLORY AND VISION (2) BARLEY SUGAR (7)

2) BAVARIA GOLD (7) MI BELLA BASKA (1O) MAHIDEVRAN (1)

3) MARIA CHUCHENA (3) HONOR A POMONA (7) LA BAUSTISMAL (1)

4) GUICHO (9) HADEED (10) VALID MAGO (1)

5) ROMAN STYLE (1) L A CHONITA (6) CAMILA BU (13) MAJI (4)

6) AMIGA DE LA VIDA (4) GRAND SPLENDID (1) OUT OF KEY y Cía.(5A-5)

7) LIGERA SAAM (3) SCRIBONIA (1) EVER PROPULSORA (11)

8) SOY MANI PITOCHI (8) MISTERT BLUES(6) LET IT GO (3) EL ALUDIDO (13)

9) LE DAME BLANCHE (10) GREAT CAPRI (6) BONITA EMPERATRIZ (2)

10) SOUTH CHUCK (10) ENTER STORM (5) ABREPUERTAS (7) UP RATE (12)

11) VENTISCA DE NIEVE (4) XENEIXE (1) LA CUÑADITA (3)

12) LEON VALIENTE (6) ELQUETEJEDI (2) JAPONES RYE (3)

13) SEÑORA LIZ (13) OPERA DUBAI (12) CRECER VOLANDO (10) ETOILE DE EPINAL (14)

14) MISTER CAUSE (15) SPIRIT OF LIBERT (13) MAKE YOUR CHOICE (9) CELEBREMOS (14)