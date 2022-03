Pincha, mi buen amigo...

Córdoba - Enviado especial

No era un día más para salir de Buenos Aires: era un viernes laboral, a las 15.10, y a muchos kilómetros de la ciudad de las diagonales. Más de 800 kilómetros separan a nuestra región de la capital de Córdoba, donde en el Julio César Villagra, ayer Estudiantes de La Plata tuvo su presentación en la Copa Argentina de Fútbol.

Alrededor de 800 fanáticos se trasladaron desde nuestra ciudad con destino al campo de juego que pertenece a Belgrano, el Pirata, uno de los elencos más tradicionales de la provincia, junto a Talleres e Instituto, que hoy milita en la Primera Nacional de Fútbol de la mano de Guillermo Farré. Este supo trabajar junto a Ricardo Zielinski como

ayudante de campo en los primeros meses del Ruso en el conjunto albirrojo.

No solo desde las diagonales llegó el aliento y el apoyo para el León. La posibilidad de que la competencia más federal del país se dispute en otras ciudades fuera de Buenos Aires (debido a la disposición de Aprevide de que no haya público visitante luego de los incidentes entre barras de Banfield y Quilmes a la salida del Centenario) les permite a los fanáticos que no son de La Plata, Berisso, Ensenada o cercanías llegar con más facilidad a poder ver al equipo albirrojo.

Tan es así que el pasado jueves, en la llegada de los futbolistas desde el aeropuerto, varios integrantes de la Filial Chiquito Bossio decidieron acercarse al Caseros Hotel para pedirles fotos, autógrafos y compartir un rato a puro mimo con los futbolistas del Pincha, pese a que no llegaron todas las figuras debido a la intención del cuerpo técnico de darles descanso a algunos protagonistas, con los casos de Mariano Andújar, Agustín Rogel y Gustavo Del Prete como los más significativos.

Más allá de ese primer recibimiento y cálido momento para los protagonistas que encabezaron la comitiva a suelo cordobés, donde estaba el presidente Martín Gorostegui, el vicepresidente Pascual Caiella y los hombres del Departamento de Fútbol, Diego Ronderos y Martín Aiello, todos fueron recibiendo buenos gestos por parte de los hinchas que fueron llegando desde San Luis y Santiago del Estero, entre otras partes del país.

Padre e hijo alentando a Estudiantes

Un hombre y su chiquito acompañaron al Pincha en el estadio Julio César Villagra de la capital cordobesa. La familia se acercó desde la provincia de San Luis.

Amigos y locos por el León

Santiago y Pedro viajaron desde Retiro en colectivo para alentar al elenco de Ricardo Zielinski. Más de 10 horas de viaje pero con la alegría de ver a su querido equipo.

La familia albirroja, siempre unida

Con una chiquita en brazos y con un bebé en el cochecito, los hinchas vivieron de gran manera la presentación de Estudiantes en Córdoba ante Puerto Nuevo, por la Copa Argentina.